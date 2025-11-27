Una investigación adelantada en Medellín permitió exponer el funcionamiento de una presunta red dedicada a practicar procedimientos estéticos irregulares, los cuales se realizaban en inmuebles adaptados sin autorización ni condiciones sanitarias. Las autoridades revelaron que dos mujeres serían las responsables de coordinar todo el esquema, desde la captación de clientas hasta la ejecución de las intervenciones invasivas.

Así operaba la red señalada de practicar cirugías sin control

Las indagaciones permitieron identificar a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón como las supuestas líderes de esta estructura. De acuerdo con los elementos recopilados, Mosquera Aguirre sería quien ejecutaba los procedimientos quirúrgicos, pese a no tener título de médica cirujana ni certificaciones en salud. Entre tanto, Rojas Tobón sería la encargada de atraer a las víctimas y administrar los pagos en su cuenta bancaria.

Los procedimientos se llevaban a cabo en diferentes inmuebles de la ciudad, en espacios improvisados que funcionaban como quirófanos, sin cumplir normas de higiene, salubridad ni protocolos clínicos esenciales.

Promociones engañosas y un tratamiento a bajo costo

Las mujeres captaban clientas principalmente a través de redes sociales, donde ofrecían un procedimiento llamado ‘lipólisis láser con transferencia glútea’, promocionado a precios muy por debajo del mercado. Este ofrecimiento atrajo a 55 mujeres, quienes terminaron sometiéndose a intervenciones invasivas sin conocer los riesgos reales.

Varias de las afectadas contrajeron una bacteria no tuberculosa, la cual provocó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes, según confirmó la Fiscalía.