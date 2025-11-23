Inicio
Regiones

María Margarita Guerra, nueva gobernadora del Magdalena

Dom, 23/11/2025 - 17:05
María Margarita Guerra, de Fuerza Ciudadana, obtuvo una contundente victoria y continuará la línea política del movimiento de Carlos Caicedo tras 18 años de dominio en el Magdalena.
María Margarita Guerra.
Créditos:
Cortesía.

Con el 96 % de las mesas informadas y un total de 179.429 votos, María Margarita Guerra Zúñiga, candidata de Fuerza Ciudadana, se convirtió en la nueva gobernadora del Magdalena. Su triunfo se dio con una amplia ventaja frente a sus competidores y consolida la hegemonía del proyecto político liderado por el exgobernador Carlos Caicedo, que completa 18 años de predominio en el departamento.

En segundo lugar se ubicó Rafael Emilio Noya, de la coalición En el Magdalena cabemos todos, quien obtuvo 122.790 votos. En tercer lugar quedó Miguel Martínez, avalado por la coalición ALMA con 16.409 votos, y en el último puesto Luis Augusto Santana, de Dignidad y Compromiso, con 2.234 votos. La diferencia entre la ganadora y sus contendores reflejó un respaldo significativo hacia Fuerza Ciudadana, movimiento que nuevamente logró retener el poder local.

Un perfil marcado por la gestión pública y el trabajo social

María Margarita Guerra Zúñiga es abogada con maestría en Derecho Público y cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector público. A lo largo de su carrera ha trabajado en temas relacionados con juventud, educación, derechos sociales y atención a víctimas.

En su trayectoria se ha desempeñado como secretaria general y de Gobierno en los municipios de Concordia y Algarrobo, y fue coordinadora regional de la Unidad para las Víctimas, desde donde lideró procesos de acompañamiento y reparación integral. También ha sido asesora de despacho en municipios como Aracataca, El Retén, Pivijay, Nueva Granada y Juan de Acosta, entre otros, además de asesora jurídica de la Secretaría de Educación Departamental, cargo desde el cual participó en iniciativas de fortalecimiento institucional y acceso a derechos educativos.

Previo a su elección como gobernadora, Guerra se desempeñó como diputada del Magdalena, donde integró la Comisión Permanente Tercera, encargada de temas como salud, educación, deporte, medio ambiente, paz, ética y reconciliación. Su paso por la Asamblea le permitió consolidar una agenda centrada en el fortalecimiento de políticas públicas sociales y el impulso de proyectos territoriales con impacto comunitario.

Continuidad en el proyecto caicedista

Guerra hace parte del movimiento político que ha marcado la dirección del departamento durante las últimas casi dos décadas, liderado por Carlos Caicedo, quien actualmente adelanta la recolección de firmas para aspirar a la Presidencia en 2026. Su victoria simboliza una continuidad en el rumbo político del Magdalena, con un enfoque en programas sociales, educación, infraestructura básica y ampliación de oportunidades para mujeres y jóvenes.

La gobernadora electa asumirá el reto de mantener la articulación institucional y enfrentar los desafíos persistentes en materia de crecimiento económico, seguridad, desarrollo rural y atención a poblaciones vulnerables.

Creado Por
Sandra Vargas
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
María Margarita Guerra, nueva gobernadora del Magdalena
María Margarita Guerra.
María Margarita Guerra, de Fuerza Ciudadana, obtuvo una contundente victoria y continuará la línea política del movimiento de Carlos Caicedo tras 18 años de dominio en el Magdalena.
Colombia
Rescatan a 17 menores en poder de secta judía ortodoxa en Antioquia
Operación en Colombia rescata a 17 menores de edad.
Las familias, siete en total, supuestamente ingresaron a Colombia el pasado 22 y 23 de octubre procedentes de Nueva York, Estados Unidos.
Regiones
Capturaron a hombre en Cocorná por abusar de dos hermanas menores de edad
La captura se realizó el 18 de noviembre.
Un hombre de 24 años fue detenido en Cocorná tras reincidir en abuso sexual contra otra hermana menor. La Fiscalía reactivó un caso previo y confirmó una condena de 18 años.
Colombia
Petro niega apoyo a Maduro y rechaza una eventual invasión de EE.UU.
Presidente Gustavo Petro.
Gustavo Petro reafirmó que no respalda al gobierno de Maduro ni una invasión de EE. UU., mientras una polémica declaración de la canciller reabrió el debate sobre una salida negociada.
Kien Opina
Alejandro Toro
Dom, 23/11/2025 - 12:18
Cómo China está ganado la carrera de la IA
Alejandro Toro
Cristina Plazas Michelsen
Sáb, 22/11/2025 - 12:25
Hipócritas
Cristina Plazas Michelsen
Juan Restrepo
Sáb, 22/11/2025 - 12:17
España, 50 años después de Franco
Juan Restrepo
Jhon Jairo Armesto
Sáb, 22/11/2025 - 12:10
15 años de Kien y Ke en la Casa Republicana:
Jhon Jairo Armesto