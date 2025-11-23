Capturaron a hombre en Cocorná por abusar de dos hermanas menores de edad

Un hombre de 24 años fue capturado en zona rural de Cocorná, oriente de Antioquia, después de que la Fiscalía reactivara un proceso judicial por abuso sexual y confirmara una condena de 18 años de prisión en su contra. El caso involucra a dos hermanas menores de 14 años, cuyos testimonios y nuevas denuncias permitieron reabrir investigaciones que ya habían estado en curso.

La detención se produjo el 18 de noviembre, luego de que la Fiscalía 27 Seccional de Género emitiera una orden judicial basada en nuevos elementos probatorios. En el operativo participaron unidades de la Estación de Policía de Cocorná y la Patrulla Púrpura del Departamento de Policía Antioquia, un grupo especializado en atención de violencias basadas en género y protección de menores.

Un caso reactivado por nuevos hechos

De acuerdo con las autoridades, el hombre ya había estado privado de la libertad por un primer caso de abuso sexual cometido contra una de sus hermanas menores. Sin embargo, recuperó la libertad el 9 de noviembre por vencimiento de términos. Apenas días después de salir de prisión, habría agredido sexualmente a otra de sus hermanas, también menor de 14 años, lo que derivó en una nueva denuncia ante la Fiscalía.

Este segundo episodio permitió que los investigadores recopilaran material suficiente para reabrir el expediente del primer caso, que se encontraba detenido por falta de avances procesales. Con la nueva denuncia y los elementos recopilados, la Fiscalía solicitó la expedición de nuevas medidas judiciales.

Investigación liderada por la Patrulla Púrpura

El comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, explicó que el trabajo de campo de la Patrulla Púrpura fue clave para avanzar en la judicialización del capturado. Según detalló, el hombre “vuelve a reincidir en el mismo hecho, accediendo violentamente a su segunda hermana”, lo que permitió sustentar una nueva imputación y reactivar el proceso anterior.

La Policía destacó que, en zonas rurales como Cocorná, este tipo de casos suele enfrentar grandes dificultades, debido a las barreras para denunciar y al alto subregistro de violencias sexuales dentro del entorno familiar. La articulación de unidades especializadas permitió acompañar a las víctimas y garantizar su protección.

La condena y los procesos en curso

Con la reactivación del expediente, la Fiscalía confirmó la condena de 18 años de prisión que había quedado en suspenso tras el vencimiento de términos. Al mismo tiempo, avanza en un nuevo proceso penal por el abuso denunciado en noviembre, ocurrido después de que el hombre recuperara la libertad.

Las identidades del capturado y de las dos víctimas permanecen bajo absoluta reserva, siguiendo los protocolos de protección de menores y víctimas de violencia sexual.

Un caso que genera consternación

El hecho ha causado conmoción en la comunidad, no solo por tratarse de abusos sexuales dentro de un núcleo familiar, sino porque el segundo caso ocurrió apenas días después de que el agresor saliera de prisión. Por ahora, el joven permanece a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan los procesos judiciales por ambos episodios.