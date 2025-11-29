Inicio
Capturan a alias 'Richar', presunto responsable de atentado en Huila

Sáb, 29/11/2025 - 13:24
MinDefensa confirmó la captura de alias 'Richar', presunto responsable del atentado en La Plata. Nueve secuestrados fueron rescatados.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó la captura de Ricardo Alfonso Guainas Guachetá, conocido como alias Richar, señalado como presunto responsable del atentado con moto bomba perpetrado el 17 de abril en La Plata (Huila), que dejó dos víctimas mortales y 33 personas heridas. En la misma operación, desarrollada por Fuerza Pública y Fiscalía, fueron rescatadas nueve personas secuestradas.

Un día después del ataque, el ministro se reunió con familiares de Luisa Fernanda y Sergio Trujillo Peña, quienes murieron en la explosión. Allí se comprometió a poner todas las capacidades del Estado para lograr la captura de los responsables. “Hoy esa promesa se cumple”, dijo el funcionario.

Operación conjunta permitió rescatar a nueve secuestrados

La acción se llevó a cabo en la vereda San Miguel, zona rural de La Plata, donde integrantes de la subestructura ‘Hernando González Acosta’ del Bloque Central ‘Isaías Pardo’, perteneciente a las disidencias de alias Mordisco, intentaban ocultarse de la presión militar.

En el lugar permanecían nueve personas secuestradas desde el 14 de octubre, por quienes los criminales exigían altos pagos. Todas fueron rescatadas sanas y salvas.

Alias 'Richar' fue capturado durante la operación y quedó a disposición de las autoridades competentes.

