Inicio
Colombia

Avianca ya actualizó el software en 51 % de sus A320

Sáb, 29/11/2025 - 14:08
La aerolínea reportó avances en la actualización exigida por Airbus y mantiene medidas para reducir el impacto en los pasajeros.
avianca-actualización-software-avances
Créditos:
EFE

En medio de la contingencia que ha afectado la operación aérea del país, Avianca anunció un avance clave: el 51 % de su flota A320 ya tiene el software completamente actualizado, en cumplimiento de los ajustes técnicos exigidos por Airbus. Según la aerolínea, los equipos trabajan “sin pausa” para completar el proceso en los próximos días.

La empresa aseguró que, pese a las limitaciones operativas, se mantienen activas las alternativas de reacomodación para los pasajeros afectados, tanto en vuelos propios como en aerolíneas con las que sostiene acuerdos comerciales.

Lea también: Gobierno exige a Airbus agilizar actualización de A320

Opciones para los viajeros

Avianca reiteró que los pasajeros que no puedan viajar en la fecha prevista pueden elegir entre:

  • Reprogramar el vuelo sin penalidad ni diferencia tarifaria (según disponibilidad), para viajar hasta 180 días después de la fecha original.

  • Solicitar el reembolso de los trayectos no utilizados:

    • Si el tiquete se compró en avianca.com, Contact Center o puntos de venta, el proceso se gestiona directamente en la web.

    • Si fue adquirido con una agencia de viajes, el trámite debe hacerse con la agencia.

Recomendaciones clave

La aerolínea pidió a los usuarios:

  • Revisar los correos asociados a la reserva y la información en canales oficiales.

  • Consultar el estado del vuelo antes de desplazarse al aeropuerto.

  • Evitar ir a la terminal si la reserva no aparece confirmada.

Además, mantendrá cerradas las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, como medida para disminuir el impacto y priorizar la reacomodación de quienes ya tienen tiquete.

Avianca afirmó que sus equipos siguen trabajando para restablecer la normalidad total de la operación lo antes posible.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Avianca
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
¿Por qué Gobierno denunció penalmente a Claudia López?
Claudia López denuncia
Delegación del Gobierno denuncia penalmente a Claudia López por señalamientos sobre la Mesa de Diálogos.
Colombia
Avianca ya actualizó el software en 51 % de sus A320
avianca-actualización-software-avances
La aerolínea reportó avances en la actualización exigida por Airbus y mantiene medidas para reducir el impacto en los pasajeros.
Regiones
Medellín prende la Navidad con 8 millones de luces
alumbrados-navidad-medellín
La ciudad abrió oficialmente la edición 2025 de sus Alumbrados con espectáculos y recorridos temáticos.
Colombia
Capturan a alias 'Richar', presunto responsable de atentado en Huila
captura-alias-richard-atentado-huila
MinDefensa confirmó la captura de alias 'Richar', presunto responsable del atentado en La Plata. Nueve secuestrados fueron rescatados.
Kien Opina
Cristina Plazas Michelsen
Sáb, 29/11/2025 - 10:33
Infiltración no; complicidad.
Cristina Plazas Michelsen
Paloma Valencia
Sáb, 29/11/2025 - 08:14
Los pupilos de Petro
Paloma Valencia
Juan Restrepo
Sáb, 29/11/2025 - 08:02
Panamá no es Venezuela
Juan Restrepo
Carmen Caballero
Vie, 28/11/2025 - 10:29
Capital que transforma país
Carmen Caballero