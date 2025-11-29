En medio de la contingencia que ha afectado la operación aérea del país, Avianca anunció un avance clave: el 51 % de su flota A320 ya tiene el software completamente actualizado, en cumplimiento de los ajustes técnicos exigidos por Airbus. Según la aerolínea, los equipos trabajan “sin pausa” para completar el proceso en los próximos días.

La empresa aseguró que, pese a las limitaciones operativas, se mantienen activas las alternativas de reacomodación para los pasajeros afectados, tanto en vuelos propios como en aerolíneas con las que sostiene acuerdos comerciales.

Opciones para los viajeros

Avianca reiteró que los pasajeros que no puedan viajar en la fecha prevista pueden elegir entre:

Reprogramar el vuelo sin penalidad ni diferencia tarifaria (según disponibilidad), para viajar hasta 180 días después de la fecha original.

Solicitar el reembolso de los trayectos no utilizados: Si el tiquete se compró en avianca.com, Contact Center o puntos de venta, el proceso se gestiona directamente en la web. Si fue adquirido con una agencia de viajes, el trámite debe hacerse con la agencia.



Recomendaciones clave

La aerolínea pidió a los usuarios:

Revisar los correos asociados a la reserva y la información en canales oficiales .

Consultar el estado del vuelo antes de desplazarse al aeropuerto.

Evitar ir a la terminal si la reserva no aparece confirmada.

Además, mantendrá cerradas las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, como medida para disminuir el impacto y priorizar la reacomodación de quienes ya tienen tiquete.

Avianca afirmó que sus equipos siguen trabajando para restablecer la normalidad total de la operación lo antes posible.