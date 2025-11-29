Inicio
Gobierno exige a Airbus agilizar actualización de A320

Sáb, 29/11/2025 - 10:51
El Gobierno activó un PMU para exigir avances en la actualización de la flota A320 en Colombia.
Avianca A320
Créditos:
EFE

El Gobierno del Cambio instaló un nuevo Puesto de Mando Unificado (PMU) para supervisar el proceso de actualización de software de la familia de aeronaves Airbus A320, una medida preventiva que busca mantener los más altos estándares de seguridad operacional en el país.

El PMU fue liderado por la ministra de Transporte, Mafe Rojas, y contó con la participación de la Aerocivil, Avianca, Latam y Jetsmart, con el objetivo de revisar el avance técnico y acelerar la normalización de la operación aérea.

Lea también: Múltiples vuelos afectados en El Dorado por aviones A320

El llamado del Gobierno a Airbus

Durante la sesión, la ministra Rojas reiteró que Airbus debe acelerar la entrega e implementación de la actualización de software, cuya demora continúa afectando la movilidad aérea nacional.

De acuerdo con el balance presentado:

  • 29 aeronaves de Avianca aún no inician el proceso y permanecen bajo seguimiento prioritario.

  • 51 aeronaves de la misma compañía están actualmente en actualización.

  • 44 aviones ya completaron todo el ciclo técnico.

  • Las flotas de Jetsmart y Latam están totalmente actualizadas.

En total, 50 aeronaves de distintas aerolíneas ya están habilitadas para operar, tras cumplir los requisitos técnicos y las certificaciones expedidas por la Aerocivil.

“La seguridad aérea es nuestra prioridad absoluta. Por eso exigimos a Airbus mayor celeridad. Cada día de retraso afecta la operación y la tranquilidad de los viajeros, y no vamos a permitir que se comprometan los estándares técnicos del país. Todo avión regresará a operación únicamente cuando cumpla al 100 % los requisitos de la Aerocivil”, afirmó la ministra Rojas.

Gobierno y aerolíneas trabajan para reducir afectaciones

La Aerocivil mantiene un protocolo estricto de verificación de cada aeronave antes de autorizar su regreso a la operación comercial, con inspecciones técnicas y validaciones de software.

Mientras tanto, las aerolíneas, en coordinación con el Gobierno Nacional, continúan fortaleciendo:

  • Planes de contingencia

  • Reacomodación de pasajeros

  • Ajustes de itinerarios

  • Comunicación directa con los viajeros

El Ministerio recomendó a los usuarios consultar el estado de sus vuelos únicamente en los canales oficiales de cada aerolínea, debido a los ajustes operativos que continúan ejecutándose mientras avanza la actualización de la flota A320.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Aeronáutica Civil
