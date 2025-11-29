Jorge Rausch se confiesa sobre compleja adicción que sufrió

Jorge Rausch, uno de los jurados más queridos de MasterChef Celebrity, volvió a hablar abiertamente sobre uno de los episodios más difíciles de su vida: la adicción al alcohol que enfrentó durante años y que, según contó, afectó tanto su carrera como su vida familiar.

El chef, quien se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma y espontaneidad en las seis temporadas del programa, habló con la periodista Susy Mora sobre la lucha interna que vivió antes de decidir dejar la bebida definitivamente.

Jorge Rausch recordó que su consumo problemático fue uno de los factores que contribuyó a su separación de Orit Feldman, madre de sus hijas. Aunque lleva varios años sin ingerir alcohol, reconoce que ese periodo aún lo marca profundamente. “Uno está completamente sordo hasta que escucha, uno siempre que es alcohólico y sigue tomando es completamente sordo”, afirmó.