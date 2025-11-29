Jorge Rausch se confiesa sobre compleja adicción que sufrió

Jorge Rausch, uno de los jurados más queridos de MasterChef Celebrity, volvió a hablar abiertamente sobre uno de los episodios más difíciles de su vida: la adicción al alcohol que enfrentó durante años y que, según contó, afectó tanto su carrera como su vida familiar.
El chef, quien se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma y espontaneidad en las seis temporadas del programa, habló con la periodista Susy Mora sobre la lucha interna que vivió antes de decidir dejar la bebida definitivamente.
Jorge Rausch recordó que su consumo problemático fue uno de los factores que contribuyó a su separación de Orit Feldman, madre de sus hijas. Aunque lleva varios años sin ingerir alcohol, reconoce que ese periodo aún lo marca profundamente. “Uno está completamente sordo hasta que escucha, uno siempre que es alcohólico y sigue tomando es completamente sordo”, afirmó.
“Me iba a destruir a mí mismo y a quienes dependían de mí”
El bogotano relató que el punto de quiebre llegó cuando advirtió que su comportamiento podía arruinar aquello por lo que había trabajado toda su vida. “Mi sueño siempre había sido ser el mejor chef, tener el mejor restaurante, lo estaba logrando y dije: me voy a cagar esta vaina, y me va a dejar mi esposa. Voy a parar si no voy a acabar con todo y con todos”, contó.
Rausch explicó que su familia, su equipo de cocina y su negocio dependían de él, pero la adicción lo mantenía atrapado en una lucha constante. “Cuando uno es adicto, uno tiene al diablo aquí y al ángel aquí; siempre hay una lucha entre los dos. Usted la está cagando, no puede tomar, y el otro diciéndole: es uno, tú lo puedes controlar, tomar uno y paras… no existe”.
Un mensaje de resiliencia para sus seguidores
Hoy, alejado del alcohol y consolidado como una de las figuras más reconocidas de la gastronomía televisiva, Rausch comparte su historia como una forma de alertar y acompañar a quienes puedan estar enfrentando una situación similar.