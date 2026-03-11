Inicio
Entretenimiento

El verdadero motivo por el que Yuli Ruiz le terminó a Alejandro Estrada

Mié, 11/03/2026 - 15:26
En una reciente emisión de La casa de los famosos Yuli Ruiz decidió terminar el romance que tenía con Alejandro Estrada.
Yuli Ruiz le terminó a Alejandro Estrada
Créditos:
Canal RCN

La casa de los famosos volvió a generar conversación entre los espectadores luego de que una de las relaciones más comentadas dentro del programa llegara a su fin.

El 10 de marzo, Yuli Ruiz sorprendió a la audiencia al anunciar su decisión de terminar el romance que mantenía con Alejandro Estrada dentro de la casa.

La ruptura se dio tras una conversación directa y emocional entre ambos, en la que la creadora de contenido explicó las razones que la llevaron a replantearse la relación.

Yuli Ruiz explicó por qué decidió terminar

Durante el diálogo, la participante paisa tomó la iniciativa para hablar sobre la situación. Aunque reconoció que se siente cómoda con Alejandro y que existe afecto entre ellos, aseguró que necesitaba poner límites a la relación.

“Cuando te dije que le bajáramos un poquito, me refería a la relación que llevamos. Me siento súper cómoda contigo, me encantas, me fascinas, de eso no tengas duda. Pero así como hay cosas que me gustan, también hay cosas que me molestan”, expresó Ruiz.

Según explicó, la decisión no fue producto de una discusión puntual, sino de un proceso de reflexión personal sobre cómo estaba evolucionando el vínculo dentro del reality.

Uno de los factores que más influyó fue la rapidez con la que avanzó el romance, algo que terminó generándole confusión. Incluso reveló que habló sobre el tema con la psicóloga del programa antes de tomar la decisión.

Alejandro Estrada reaccionó con respeto

La reacción de Alejandro Estrada fue una de las más comentadas por los seguidores del programa. El actor recibió la noticia con serenidad y aseguró que prefiere la claridad antes que mantener una relación con dudas.

Estrada afirmó que, aunque la situación no es fácil cuando existen sentimientos de por medio, considera que “dejar todo en ceros” es lo más sano para ambos.

Además, dejó abierta la posibilidad de mantener una amistad con Yuli dentro del reality, mostrando una postura respetuosa frente a la decisión de su ahora excompañera sentimental.

Los motivos detrás de la ruptura

Durante la conversación, Yuli Ruiz también aclaró que su objetivo al ingresar al reality nunca fue encontrar pareja.

Aunque valoró el apoyo y la protección que recibió de Alejandro, confesó que en algunos momentos llegó a sentirse controlada, algo que empezó a generarle incomodidad.

Asimismo, explicó que la intensidad del romance estaba comenzando a distraerla de sus metas dentro del programa, por lo que prefirió frenar la relación antes de que la situación se complicara más.

Creado Por
Kienyke.com
Alejandro Estrada
La casa de los famosos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Wadith Manzur y Karen Manrique, a la cárcel por escándalo de la UNGRD
Wadith Manzur y Karen Manrique
La Corte Suprema acusó a cinco congresistas y un excongresista por presunto cohecho en el caso de la UNGRD. Dos de ellos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario y podrían perder su curul en el Congreso.
Política
Abogada se lanza a la presidencia disfrazada de La casa de papel
Sondra Macollins candidatura
La abogada Sondra Macollins inscribió su candidatura presidencial usando una máscara de Salvador Dalí y un traje rojo, al estilo de La casa de papel.
Colombia
Medios estatales favorecieron al presidente y a partidos oficialistas en elecciones: UE
Bandera Unión Europea y Elecciones 2026
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea también advirtió sobre desinformación, uso indebido de cuentas oficiales y amenazas contra periodistas.
Entretenimiento
El verdadero motivo por el que Yuli Ruiz le terminó a Alejandro Estrada
Yuli Ruiz le terminó a Alejandro Estrada
En una reciente emisión de La casa de los famosos Yuli Ruiz decidió terminar el romance que tenía con Alejandro Estrada.