La casa de los famosos volvió a generar conversación entre los espectadores luego de que una de las relaciones más comentadas dentro del programa llegara a su fin.

El 10 de marzo, Yuli Ruiz sorprendió a la audiencia al anunciar su decisión de terminar el romance que mantenía con Alejandro Estrada dentro de la casa.

La ruptura se dio tras una conversación directa y emocional entre ambos, en la que la creadora de contenido explicó las razones que la llevaron a replantearse la relación.

Yuli Ruiz explicó por qué decidió terminar

Durante el diálogo, la participante paisa tomó la iniciativa para hablar sobre la situación. Aunque reconoció que se siente cómoda con Alejandro y que existe afecto entre ellos, aseguró que necesitaba poner límites a la relación.

“Cuando te dije que le bajáramos un poquito, me refería a la relación que llevamos. Me siento súper cómoda contigo, me encantas, me fascinas, de eso no tengas duda. Pero así como hay cosas que me gustan, también hay cosas que me molestan”, expresó Ruiz.