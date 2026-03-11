La casa de los famosos volvió a generar conversación entre los espectadores luego de que una de las relaciones más comentadas dentro del programa llegara a su fin.
El 10 de marzo, Yuli Ruiz sorprendió a la audiencia al anunciar su decisión de terminar el romance que mantenía con Alejandro Estrada dentro de la casa.
La ruptura se dio tras una conversación directa y emocional entre ambos, en la que la creadora de contenido explicó las razones que la llevaron a replantearse la relación.
Yuli Ruiz explicó por qué decidió terminar
Durante el diálogo, la participante paisa tomó la iniciativa para hablar sobre la situación. Aunque reconoció que se siente cómoda con Alejandro y que existe afecto entre ellos, aseguró que necesitaba poner límites a la relación.
“Cuando te dije que le bajáramos un poquito, me refería a la relación que llevamos. Me siento súper cómoda contigo, me encantas, me fascinas, de eso no tengas duda. Pero así como hay cosas que me gustan, también hay cosas que me molestan”, expresó Ruiz.
Según explicó, la decisión no fue producto de una discusión puntual, sino de un proceso de reflexión personal sobre cómo estaba evolucionando el vínculo dentro del reality.
Uno de los factores que más influyó fue la rapidez con la que avanzó el romance, algo que terminó generándole confusión. Incluso reveló que habló sobre el tema con la psicóloga del programa antes de tomar la decisión.
Alejandro Estrada reaccionó con respeto
La reacción de Alejandro Estrada fue una de las más comentadas por los seguidores del programa. El actor recibió la noticia con serenidad y aseguró que prefiere la claridad antes que mantener una relación con dudas.
Estrada afirmó que, aunque la situación no es fácil cuando existen sentimientos de por medio, considera que “dejar todo en ceros” es lo más sano para ambos.
Además, dejó abierta la posibilidad de mantener una amistad con Yuli dentro del reality, mostrando una postura respetuosa frente a la decisión de su ahora excompañera sentimental.
Los motivos detrás de la ruptura
Durante la conversación, Yuli Ruiz también aclaró que su objetivo al ingresar al reality nunca fue encontrar pareja.
Aunque valoró el apoyo y la protección que recibió de Alejandro, confesó que en algunos momentos llegó a sentirse controlada, algo que empezó a generarle incomodidad.
Asimismo, explicó que la intensidad del romance estaba comenzando a distraerla de sus metas dentro del programa, por lo que prefirió frenar la relación antes de que la situación se complicara más.