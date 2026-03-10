Silvia Corzo se volvió tendencia en redes sociales luego de compartir con sus seguidores una decisión personal que generó conversación: celebró una ceremonia simbólica en la que se juró amor eterno a sí misma.

La santandereana, recordada por su paso por Caracol Televisión, publicó imágenes y videos del momento, una celebración íntima cargada de espiritualidad en la que estuvo acompañada por algunos amigos cercanos.

De presentadora en Caracol a guía espiritual

Silvia Corzo se consolidó durante años como uno de los rostros más reconocidos del periodismo televisivo nacional. En su etapa en Caracol Televisión participó en programas informativos y de investigación como Noticias Caracol, El Rastro y Séptimo Día.

Posteriormente decidió tomar un rumbo diferente en su carrera profesional, alejándose de los medios tradicionales para enfocarse en el crecimiento personal y la espiritualidad. Hoy se desempeña como conferencista y coach espiritual, actividad con la que ha construido una comunidad activa en redes sociales.

También hizo parte de otros espacios periodísticos importantes, entre ellos la emisora La FM.