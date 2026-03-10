Silvia Corzo se volvió tendencia en redes sociales luego de compartir con sus seguidores una decisión personal que generó conversación: celebró una ceremonia simbólica en la que se juró amor eterno a sí misma.
La santandereana, recordada por su paso por Caracol Televisión, publicó imágenes y videos del momento, una celebración íntima cargada de espiritualidad en la que estuvo acompañada por algunos amigos cercanos.
De presentadora en Caracol a guía espiritual
Silvia Corzo se consolidó durante años como uno de los rostros más reconocidos del periodismo televisivo nacional. En su etapa en Caracol Televisión participó en programas informativos y de investigación como Noticias Caracol, El Rastro y Séptimo Día.
Posteriormente decidió tomar un rumbo diferente en su carrera profesional, alejándose de los medios tradicionales para enfocarse en el crecimiento personal y la espiritualidad. Hoy se desempeña como conferencista y coach espiritual, actividad con la que ha construido una comunidad activa en redes sociales.
También hizo parte de otros espacios periodísticos importantes, entre ellos la emisora La FM.
Una ceremonia íntima y cargada de significado
La celebración que compartió Corzo no fue un matrimonio convencional. En lugar de una pareja, la ceremonia estuvo dedicada a sí misma como un acto simbólico de amor propio y compromiso personal.
El evento se realizó en un entorno natural y estuvo acompañado por música y un ambiente de reflexión. Entre los asistentes se encontraba el presentador Iván Lalinde, uno de sus amigos cercanos.
En el video publicado, la periodista pronunció un discurso que rápidamente acumuló miles de reproducciones.
“Le digo que sí a la vida y me digo que sí me acepto a estar siempre para mí. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más”, expresó Corzo durante la ceremonia.
Un mensaje de amor propio que se viralizó
Durante el acto, la experiodista también reflexionó sobre el proceso personal que la llevó a realizar esta ceremonia simbólica.
“Hoy me hago visible para mí (…) Estoy aquí por mí y para mí cuando las cosas se pongan difíciles. Quiero estar en este lugar donde no tengo que pedir perdón por quien soy”, afirmó en el video que compartió con sus seguidores.
Corzo añadió que este compromiso personal también le permitirá construir relaciones desde la libertad y el respeto.
Si algún día vuelvo a caminar de la mano con alguien será para compartir desde la libertad, desde la verdad y el respeto por ser quien soy
La publicación generó miles de comentarios y reacciones. Muchos seguidores destacaron el mensaje de amor propio y crecimiento personal que transmite la ceremonia, mientras otros se mostraron sorprendidos por el simbolismo del acto.