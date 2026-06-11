Guayacán llega a importante festival internacional

La legendaria Guayacán Orquesta continúa consolidando su legado internacional. Tras una exitosa gira por Europa que llevó la esencia de la salsa caleña a miles de seguidores, la agrupación colombiana se alista para presentarse en el SalsaFest Veracruz 2026, considerado el salsódromo más grande del mundo y uno de los eventos más importantes del género a nivel global.

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La gira europea de Guayacán Orquesta culminó con dos multitudinarios conciertos realizados el 5 de junio en Ámsterdam y el 6 de junio en París, ciudades donde los asistentes disfrutaron de un recorrido por los grandes éxitos que han marcado cuatro décadas de trayectoria musical.

Guayacán Orquesta será protagonista del SalsaFest Veracruz 2026

Tras su paso por el Viejo Continente, la agrupación aterriza en México para participar el próximo 12 de junio en el SalsaFest Veracruz 2026, evento que se desarrolla en el emblemático Salsódromo de Boca del Río y que cada año reúne a cientos de miles de amantes de la salsa provenientes de diferentes países.

El festival, que se celebrará entre el 13 y el 15 de junio, espera la asistencia de más de 600.000 salseros de México, Sudamérica, Canadá y Europa. Además, la edición de este año tendrá un significado especial al rendir homenaje a la inolvidable Celia Cruz, considerada una de las máximas exponentes de la música latina.

Guayacán compartirá escenario con destacadas figuras internacionales de la salsa, reafirmando su posición como una de las orquestas más influyentes del género en América Latina.

Cuatro décadas de salsa celebradas con nuevo álbum

La participación en el SalsaFest forma parte de la gira conmemorativa de los 40 años de Guayacán Orquesta, una celebración que también incluye el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, Salsa de Barrio Caleño.

El álbum reúne nuevas historias inspiradas en la vida cotidiana y cuenta con la colaboración de reconocidos maestros de la salsa como Manolito Simonet y Luis Perico Ortiz, quienes aportaron su experiencia y talento en la creación de varias composiciones.

Con este trabajo musical, la agrupación ratifica su compromiso con las raíces de la salsa colombiana, manteniendo vivo el sonido que la convirtió en referente del género desde su fundación.

Luego de su presentación en México, Guayacán Orquesta regresará a Colombia para participar en el Festival Folclórico de Florencia, Caquetá, donde continuará llevando su propuesta musical a nuevos públicos y reafirmando la vigencia de su repertorio.