Andrea Serna confiesa que padeció este cáncer

Andrea Serna sorprendió a sus seguidores al revelar un episodio de salud que había mantenido en reserva durante más de una década. A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, la conductora del exitoso reality ‘Desafío’ contó que fue diagnosticada con cáncer de tiroides, una noticia que cambió por completo el rumbo de su vida en aquel momento.
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La confesión generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron su fortaleza y agradecieron que compartiera una experiencia tan personal para crear conciencia sobre la importancia de los controles médicos.
Un dolor en el cuello fue la primera señal de alerta
Según relató Andrea Serna, todo comenzó cuando acudió a un servicio de urgencias debido a fuertes dolores en el cuello. Lo que inicialmente parecía una molestia pasajera terminó convirtiéndose en una situación mucho más compleja.
Durante los exámenes realizados, una resonancia permitió detectar la presencia de varios nódulos en la tiroides, hallazgo que llevó a los especialistas a iniciar un seguimiento médico exhaustivo para determinar su origen y evolución.
Con el paso de los meses, la presentadora se sometió a diferentes estudios y controles que buscaban establecer con precisión el diagnóstico definitivo.
La comunicadora recordó que uno de los momentos más impactantes de su vida ocurrió cuando recibió los resultados de una segunda biopsia. Tras analizar las muestras, los especialistas confirmaron que padecía una neoplasia papilar, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de tiroides.
Al recordar ese instante, Andrea confesó que la noticia la dejó completamente impactada.
“Me senté y dije: Dios, Dios, Dios, Dios, esto está pasando”, expresó la presentadora al relatar cómo reaccionó tras conocer el diagnóstico.
La situación resultó aún más desafiante porque coincidía con una etapa especialmente significativa en su vida personal, relacionada con el nacimiento de su hija y los cambios familiares que estaba experimentando.
La cirugía que cambió su vida
Después de evaluar diferentes alternativas, los médicos determinaron que el tratamiento más adecuado consistía en extirpar completamente la glándula tiroides debido a la ubicación y características de los nódulos detectados.
Afortunadamente, la intervención quirúrgica fue exitosa y permitió controlar la enfermedad sin necesidad de recurrir a tratamientos complementarios con yodo radiactivo, una terapia que suele utilizarse en algunos casos de cáncer de tiroides.
Tras la operación, Andrea inició un proceso de adaptación al tratamiento hormonal de reemplazo, indispensable para compensar las funciones que anteriormente realizaba la tiroides.
Con el tiempo, logró recuperar su rutina habitual y continuar desarrollando exitosamente su carrera en la televisión colombiana.
El mensaje de Andrea Serna sobre la detección temprana
Más allá de revelar un episodio desconocido de su historia personal, Andrea Serna explicó que decidió compartir su experiencia con un propósito claro: promover la prevención y la importancia de realizar chequeos médicos periódicos.
La presentadora aseguró que detectar cualquier anomalía a tiempo puede marcar una diferencia significativa en el pronóstico de muchas enfermedades, incluido el cáncer de tiroides.