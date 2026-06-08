Andrea Serna confiesa que padeció este cáncer

Andrea Serna sorprendió a sus seguidores al revelar un episodio de salud que había mantenido en reserva durante más de una década. A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, la conductora del exitoso reality ‘Desafío’ contó que fue diagnosticada con cáncer de tiroides, una noticia que cambió por completo el rumbo de su vida en aquel momento.

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La confesión generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron su fortaleza y agradecieron que compartiera una experiencia tan personal para crear conciencia sobre la importancia de los controles médicos.

Un dolor en el cuello fue la primera señal de alerta

Según relató Andrea Serna, todo comenzó cuando acudió a un servicio de urgencias debido a fuertes dolores en el cuello. Lo que inicialmente parecía una molestia pasajera terminó convirtiéndose en una situación mucho más compleja.

Durante los exámenes realizados, una resonancia permitió detectar la presencia de varios nódulos en la tiroides, hallazgo que llevó a los especialistas a iniciar un seguimiento médico exhaustivo para determinar su origen y evolución.

Con el paso de los meses, la presentadora se sometió a diferentes estudios y controles que buscaban establecer con precisión el diagnóstico definitivo.