La casa de los famosos Colombia continúa generando conversación en redes sociales por las tensiones y polémicas entre sus participantes. Uno de los nombres que volvió a ser tendencia es el de Johanna Fadul, quien semanas atrás fue expulsada del programa y ahora reaparece en el debate tras un comentario que surgió durante la tradicional fiesta de los sábados.

El momento ocurrió durante la celebración del 7 de marzo, una dinámica habitual del reality del Canal RCN donde los concursantes se relajan, comparten entre ellos y disfrutan de presentaciones musicales antes de la jornada de eliminación.

El comentario de Beba que generó la polémica

Durante la fiesta, varios artistas invitados se presentaron ante los participantes. En esta ocasión el show incluyó al cantante Martín Elías Jr. y al grupo musical Hombres a la Plancha, integrado por figuras como Marcelo Cezán, Juanse Quintero, Josse Narváez, Mario Lara, César Amaya y Junior Cuesta.

Mientras observaba la presentación junto a Mariana Zapata, la participante Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, hizo un comentario en voz baja que terminó generando especulación en redes.

En el video que circula en internet, la creadora de contenido dice: “Amiga, ay no te puedo decir eso acá”. Ante esto, Mariana le responde: “¿Alguno de ellos?”. Posteriormente, en un susurro casi inaudible, varios usuarios afirman haber escuchado el nombre “Juanse”, seguido de la frase “por Instagram”.