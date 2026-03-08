La casa de los famosos Colombia continúa generando conversación en redes sociales por las tensiones y polémicas entre sus participantes. Uno de los nombres que volvió a ser tendencia es el de Johanna Fadul, quien semanas atrás fue expulsada del programa y ahora reaparece en el debate tras un comentario que surgió durante la tradicional fiesta de los sábados.
El momento ocurrió durante la celebración del 7 de marzo, una dinámica habitual del reality del Canal RCN donde los concursantes se relajan, comparten entre ellos y disfrutan de presentaciones musicales antes de la jornada de eliminación.
El comentario de Beba que generó la polémica
Durante la fiesta, varios artistas invitados se presentaron ante los participantes. En esta ocasión el show incluyó al cantante Martín Elías Jr. y al grupo musical Hombres a la Plancha, integrado por figuras como Marcelo Cezán, Juanse Quintero, Josse Narváez, Mario Lara, César Amaya y Junior Cuesta.
Mientras observaba la presentación junto a Mariana Zapata, la participante Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, hizo un comentario en voz baja que terminó generando especulación en redes.
En el video que circula en internet, la creadora de contenido dice: “Amiga, ay no te puedo decir eso acá”. Ante esto, Mariana le responde: “¿Alguno de ellos?”. Posteriormente, en un susurro casi inaudible, varios usuarios afirman haber escuchado el nombre “Juanse”, seguido de la frase “por Instagram”.
Aunque el audio no es completamente claro, muchos internautas interpretaron que la conversación hacía referencia a Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul.
La reacción de Johanna Fadul en redes sociales
La polémica llegó rápidamente a las redes sociales, y la mañana del 8 de marzo Johanna Fadul decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram.
En sus historias publicó una foto de su esposo dormido acompañada del mensaje: “Ay, lo que le espera al bello durmiente”, lo que muchos interpretaron como una respuesta irónica a los rumores.
Horas más tarde, la actriz compartió un video junto a Juanse Quintero mostrando su bandeja de mensajes en Instagram, asegurando que no existía ninguna conversación con Beba, con lo que buscaba desmentir cualquier insinuación.
¿Qué más dijo Juanse?
Por su parte, el actor también reaccionó al tema, pero lo hizo en tono humorístico. Juanse publicó un meme del popular streamer Westcol con la frase: “Yo viendo cómo inventan chismes míos que ni yo sabía”.
La publicación fue interpretada como una forma de restarle importancia a la controversia que ya se estaba viralizando entre los seguidores del reality.