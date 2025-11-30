Encontraron a una colombiana sin vida en río de Nueva York

La familia de Karen Juliette Romero, la joven colombiana encontrada sin vida en un río cercano a Nueva York, atraviesa días de incertidumbre y dolor. Mientras las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte, sus allegados en Colombia buscan reunir los recursos necesarios para repatriar el cuerpo a Ibagué, su ciudad natal.

En entrevista con La FM, su prima Valerín Rodríguez relató los hechos previos a la desaparición. Según explicó, Karen salió de su casa la noche del 23 de noviembre para cobrar un dinero que le debían. Ese fue el último contacto que tuvo con la familia: no regresó y dejó de responder llamadas y mensajes.

Durante dos días, sus parientes buscaron información sin éxito, hasta que el 25 de noviembre las autoridades en Estados Unidos confirmaron el hallazgo de una mujer sin vida “en un tipo de delgo”, una zona de agua cercana a Nueva York. Su madre y su primo fueron convocados para identificar el cuerpo. Hasta ahora, no se conocen detalles sobre lo ocurrido entre su salida y el hallazgo. “No podemos hablar mucho del tema porque todo está en investigación”, afirmó Rodríguez.

Karen llevaba tres años en Estados Unidos, adonde había emigrado junto a un primo. Con esfuerzo logró llevar posteriormente a su madre, quien padece cáncer avanzado y depende de una silla de ruedas. La joven era el sustento del hogar, desempeñando varios oficios al día, principalmente como mesera, en medio del “rebusque” característico de muchos migrantes sin estatus regular.

La familia pide ayuda para repatriarla

Hoy, la familia concentra sus esfuerzos en reunir entre 15.000 y 30.000 dólares, costo estimado del proceso de repatriación, incluidos trámites y embalsamamiento. No han recibido ayuda institucional y solo cuentan con el apoyo de una periodista de Telemundo que visibilizó el caso y consiguió un primer donante.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de Nequi: 311 2525174. Mientras tanto, la familia espera respuestas claras sobre la muerte de Karen y busca cumplir el deseo de su madre: despedir a su hija en Colombia.