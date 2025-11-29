Colombia continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más dinámicos de América Latina. Según las proyecciones de Migración Colombia, el país cerrará 2025 con más de 21,7 millones de movimientos migratorios, una cifra histórica que refleja un crecimiento superior al 6 % frente a 2024.

Este comportamiento positivo impulsa el desarrollo económico, fortalece la llegada de inversión extranjera y abre nuevas oportunidades para miles de familias que dependen directa o indirectamente del turismo.

Lea también: Turismo en Colombia rompe récord con 3,1 millones de visitantes

Para la temporada alta entre diciembre de 2025 y enero de 2026, se prevé un incremento adicional de 123.000 movimientos mensuales, uno de los aumentos más importantes de la última década y una señal clara de la confianza internacional en Colombia.

“La movilidad internacional vive un momento sin precedentes. Recibimos más visitantes, más inversión y más reconocimiento global. El turismo está siendo un motor clave del Gobierno del Cambio para generar empleo y bienestar en los territorios”, afirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales.

Aeropuertos del país marcarán récord histórico

El puesto de control migratorio (PCM) del aeropuerto El Dorado, principal punto de entrada al país, proyecta cerrar 2025 con más de 12,5 millones de movimientos y un crecimiento sostenido del 5 %.

El aeropuerto José María Córdova (Rionegro) también marca una expansión destacada, con más de 4,1 millones de movimientos y un aumento del 11 % frente a 2024.

Otros aeropuertos con cifras sobresalientes para 2025:

Rafael Núñez (Cartagena): más de 1,68 millones de movimientos, crecimiento del 5,7 % .

Alfonso Bonilla Aragón (Cali): más de 1,14 millones de movimientos, aumento del 9 %.

Estas cifras confirman la diversificación del turismo colombiano y el creciente interés por su oferta cultural, gastronómica, de naturaleza y negocios.

Turistas que dinamizan la economía

El gasto promedio diario de los turistas internacionales refleja el impacto económico del sector:

Bogotá: 102,3 USD

Antioquia: 119,9 USD

Bolívar: 211,5 USD

Este comportamiento fortalece el empleo y la inversión en las principales regiones receptoras del país.

En 2025, Estados Unidos se mantiene como el principal emisor de turistas, seguido por México, que tiene especial relevancia para Antioquia y el Caribe. También crece el turismo intrarregional con una mayor presencia de viajeros de Perú, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Chile.

Un impulso alineado con el Gobierno del Cambio

El auge del turismo está en línea con la estrategia nacional de fortalecer la conectividad aérea, facilitar la movilidad internacional y consolidar al sector como un motor de desarrollo económico y social.

Con perspectivas favorables para 2026, Colombia avanza hacia un modelo turístico sostenible, competitivo y que impulsa un futuro más próspero para todas las regiones.