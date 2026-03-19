Festival Estéreo Picnic 2026: cierres y desvíos viales en Bogotá

Con motivo del Festival Estéreo Picnic 2026, que se realizará los días 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó una serie de cierres viales y desvíos en las principales vías aledañas. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los asistentes y mitigar el impacto en la movilidad de la ciudad.

Desde el 19 de marzo a las 2:00 p.m. comenzarán las primeras restricciones, que se extenderán hasta la mañana del 23 de marzo. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planear sus recorridos con anticipación y considerar rutas alternas.

¿Qué vías estarán cerradas durante el festival?

Entre los principales cierres se destaca la avenida calle 63 entre las carreras 68 y 60, donde habrá restricción total en la calzada sur desde la tarde del 19 de marzo. A partir del 20 de marzo a la medianoche, también se cerrarán la ciclorruta y el sendero peatonal en este mismo tramo.

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Asimismo, habrá cierres en la avenida carrera 60 entre calles 63 y 53, afectando tanto calzadas como ciclorrutas y andenes. También se implementarán restricciones en la calle 53 entre carrera 60 y carrera 66A, especialmente en el carril norte.

Estas medidas estarán vigentes hasta las 8:00 a. m. del 23 de marzo.

¿Cómo funcionarán los desvíos autorizados?

Para reducir la congestión, la SDM definió rutas alternas según el sentido de circulación. Por ejemplo, quienes transiten de norte a sur por la carrera 60 deberán desviarse por la calle 63 hacia el occidente y luego tomar la carrera 68 al sur.

En el caso de los vehículos que circulan de oriente a occidente por la calle 63, se recomienda tomar la carrera 68 o la carrera 70 hacia el sur y luego conectar con la calle 26 al occidente.

También habrá desvíos específicos para quienes se movilicen por la carrera 68 o necesiten cruzar hacia el oriente por la calle 63, con opciones a través de la calle 53 o la calle 26.

¿Cómo impacta esto a peatones y ciclistas?

Además de los cierres vehiculares, se restringirá el paso en ciclorrutas y senderos peatonales en varios tramos cercanos al parque. Esto implica que ciclistas y peatones deberán usar rutas alternas y estar atentos a la señalización dispuesta por las autoridades.

La recomendación principal es anticipar los desplazamientos y evitar las zonas con mayor concentración de público durante los días del evento.

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¿Qué recomendaciones deben seguir los ciudadanos?

Las autoridades insisten en que la mejor estrategia es planificar con tiempo. Se sugiere usar transporte público, compartir vehículo o ajustar los horarios de desplazamiento para evitar congestiones.

Además, es clave respetar la señalización, seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El Festival Estéreo Picnic no solo traerá música y entretenimiento, sino también cambios importantes en la movilidad. Estar preparado será fundamental para que tanto asistentes como ciudadanos puedan movilizarse sin contratiempos.