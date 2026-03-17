Bogotá puso en funcionamiento un nuevo Centro de Control Integrado de TransMilenio, con el que busca concentrar en un solo lugar la operación y la seguridad del sistema de transporte.

La principal novedad es que, por primera vez, los componentes Troncal, TransMiZonal y TransMiCable son monitoreados de manera conjunta, lo que permite tener una visión completa del sistema en tiempo real.

La medida apunta a mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones frecuentes en la operación, como retrasos, sobreocupación, bloqueos o incidentes dentro de buses y estaciones.

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Desde este centro también se hará seguimiento a miles de buses y cámaras distribuidas en la ciudad, lo que facilitaría detectar eventos como riñas, emergencias médicas o alteraciones del servicio con mayor rapidez.

Más allá del componente tecnológico, el cambio está en la forma de gestionar la información: la centralización permite tomar decisiones operativas con datos en tiempo real, algo clave en un sistema que moviliza millones de pasajeros al día.