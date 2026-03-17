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Bogotá centraliza el control de TransMilenio para mejorar operación

Mar, 17/03/2026 - 09:00
Bogotá centraliza en un solo lugar el control de toda la operación y seguridad de TransMilenio, con la promesa de mejorar la respuesta ante fallas, congestión e incidentes en el sistema.
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Créditos:
Alcaldía de Bogotá

Bogotá puso en funcionamiento un nuevo Centro de Control Integrado de TransMilenio, con el que busca concentrar en un solo lugar la operación y la seguridad del sistema de transporte.

La principal novedad es que, por primera vez, los componentes Troncal, TransMiZonal y TransMiCable son monitoreados de manera conjunta, lo que permite tener una visión completa del sistema en tiempo real.

La medida apunta a mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones frecuentes en la operación, como retrasos, sobreocupación, bloqueos o incidentes dentro de buses y estaciones.

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Desde este centro también se hará seguimiento a miles de buses y cámaras distribuidas en la ciudad, lo que facilitaría detectar eventos como riñas, emergencias médicas o alteraciones del servicio con mayor rapidez.

Más allá del componente tecnológico, el cambio está en la forma de gestionar la información: la centralización permite tomar decisiones operativas con datos en tiempo real, algo clave en un sistema que moviliza millones de pasajeros al día.

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Créditos:
Alcaldía de Bogotá

En la práctica, esto podría traducirse en ajustes más rápidos en las frecuencias, desvíos ante contingencias y una comunicación más oportuna a los usuarios sobre lo que ocurre en el sistema.

El anuncio se da en medio de los retos históricos de TransMilenio relacionados con congestión, tiempos de espera y seguridad, por lo que el impacto de este centro dependerá de su capacidad real para responder a estos problemas en la operación diaria.

El sistema, que mueve millones de viajes al día, ahora contará con una herramienta que concentra el monitoreo y la toma de decisiones, en un intento por hacer más eficiente su funcionamiento.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
TransMilenio
Bogotá
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