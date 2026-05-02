Las autoridades sanitarias encendieron las alertas en la capital tras la confirmación de un nuevo caso de viruela símica correspondiente a la variante clado Ib, una cepa que ha generado mayor vigilancia por su potencial de transmisión. El caso fue reportado por el Instituto Nacional de Salud (INS) en coordinación con el Ministerio de Salud.



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Con este nuevo registro en Bogotá, ya son dos los casos confirmados en el país de esta variante, luego de que el primero fuera detectado en Antioquia a mediados de abril. El paciente se encuentra en aislamiento domiciliario y bajo monitoreo médico constante, mientras se adelanta un cerco epidemiológico para rastrear y vigilar a sus contactos cercanos.

Vigilancia reforzada y control de contagios

Aunque Colombia ha enfrentado previamente brotes de esta enfermedad —con 4.830 casos confirmados entre 2022 y 2026, según el Instituto Nacional de Salud—, la mayoría correspondía a otra variante (clado II). La aparición del clado Ib ha llevado a intensificar los controles, especialmente en ciudades principales.



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Las autoridades insisten en que, por ahora, no existe evidencia de transmisión comunitaria descontrolada. Sin embargo, el seguimiento estricto y el reporte oportuno de síntomas son claves para evitar nuevos contagios.

¿Cómo se transmite y qué síntomas presenta?

El virus se propaga principalmente por contacto físico estrecho, ya sea directo —como besos, abrazos o contacto con lesiones en la piel— o indirecto, a través de objetos contaminados. Expertos han reiterado que no se trata exclusivamente de una enfermedad de transmisión sexual, por lo que las medidas de prevención deben ir más allá.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, dolor de cabeza intenso, molestias musculares, inflamación de ganglios y la aparición de lesiones en la piel, que pueden presentarse en distintas partes del cuerpo.



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Las autoridades recomiendan acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier señal de alerta y evitar el contacto cercano con otras personas en caso de sospecha. Por ahora, el llamado es a mantener la calma, reforzar las medidas de autocuidado y seguir las indicaciones oficiales mientras se monitorea la evolución del caso en la ciudad.