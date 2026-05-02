La sorpresiva quiebra de Spirit Airlines dejó en vilo a miles de viajeros en Colombia. Tras no lograr superar su proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos, la aerolínea anunció el cese inmediato de todas sus operaciones a partir del 2 de mayo de 2026.



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La decisión tomó por sorpresa a las autoridades aeronáuticas, ya que, en reuniones previas, la compañía había manifestado su intención de continuar operando con normalidad en el país. Sin embargo, el anuncio derivó en la cancelación total de vuelos y en un impacto directo sobre cerca de 10.000 pasajeros entre el 2 y el 16 de mayo.

Plan de contingencia para pasajeros afectados

Ante la emergencia, la Aeronáutica Civil de Colombia activó un plan de atención y coordinación interinstitucional para mitigar el impacto. La Superintendencia de Transporte asumirá la supervisión de los derechos de los usuarios, mientras que la International Air Transport Association trabaja en la articulación con otras aerolíneas para ofrecer alternativas.

Además, se reforzó la presencia de personal en aeropuertos para orientar a los viajeros sobre reembolsos y opciones disponibles, especialmente para quienes tienen dificultades de acceso a canales digitales.

Por su parte, Avianca anunció un plan de protección voluntaria que permitirá reubicar sin costo a los pasajeros afectados, sujeto a disponibilidad. En paralelo, LATAM Airlines evalúa ampliar su capacidad para atender la demanda generada por la contingencia.



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Spirit Airlines informó que los usuarios serán contactados por correo electrónico para gestionar los reembolsos, los cuales se procesarán automáticamente para compras realizadas con tarjeta de crédito o débito. La compañía también recomendó no acudir a los aeropuertos, ya que no habrá atención presencial tras el cierre.

El cierre pone fin a más de tres décadas de operación de la aerolínea de bajo costo, que, pese a varios intentos de reestructuración financiera, no logró superar la crisis que arrastraba desde 2025. Mientras tanto, las autoridades continúan haciendo seguimiento para garantizar que los pasajeros reciban soluciones oportunas en medio de la contingencia.