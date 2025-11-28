Para todos lo fanáticos de Encanto, el festival Ondas es un imperdible

El universo mágico de Encanto, la exitosa película de Disney inspirada en Colombia, llegará a la capital de una manera nunca antes vista. El domingo 15 de febrero, el festival ondas abrirá un teatro efímero al aire libre en un rincón especial del Parque Simón Bolívar para presentar la cinta en pantalla gigante, acompañada por una versión en vivo de su banda sonora interpretada por la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá.
Será un evento pensado para todas las familias que crecieron —o están creciendo— entre primas que aún buscan su destino como Mirabel, tías que curan todo con una arepita como Julieta, primos conectados con la naturaleza como Antonio y, claro, ese tío “raaaro” del que en ondas sí hablamos… y que, de hecho, queremos escuchar desde el escenario.
¿Película o concierto? En ondas suceden ambas cosas
La proyección de Encanto no será un simple plan de cine: será una experiencia musical completa. Canciones como Dos Oruguitas, No se habla de Bruno y La familia Madrigal serán interpretadas en vivo, en una propuesta inédita en el país que promete emocionar tanto a los niños como a los adultos que han adoptado la banda sonora como un símbolo de identidad.
Con aforo para 3.000 asistentes, el festival apuesta por un formato íntimo, de bajo impacto, que garantice una conexión cercana entre el público y la música. Mientras algunos vivirán la magia bajo las estrellas, otros —seguramente— experimentarán un intenso FOMO desde casa.
Un festival para todos los gustos (y sin culpas musicales)
ondas se define como un espacio diverso, sin etiquetas ni “placeres culposos”. Su cartel mezcla géneros, artistas y públicos, navegando entre sonidos que construyen comunidad y celebran las múltiples identidades musicales de Bogotá.
Además del show principal de Encanto, el festival ofrecerá:
-
Zonas gastronómicas para tardear desde temprano.
-
After parties al estilo bogotano.
-
Propuestas musicales para cada tipo de asistente.
En ondas —aseguran los organizadores— siempre habrá una fecha diseñada para ti. Solo debes elegir el show que más te mueva y recordar que cada presentación tiene su propia boleta.