Blessd sorprendió a sus seguidores en la tarde de este 19 de enero al anunciar que se convertirá en papá por primera vez. La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales y rápidamente se convirtió en tendencia dentro del mundo del entretenimiento colombiano.

El artista, conocido como El Bendito, utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir el emotivo momento, generando miles de reacciones, comentarios y mensajes de felicitación por parte de fanáticos, colegas y figuras del medio musical.

Así confirmó Blessd que será papá

El anuncio llegó acompañado de un par de fotografías cargadas de simbolismo. En las imágenes, Blessd aparece de espaldas mientras es abrazado por su pareja, quien sostiene una ecografía y un pequeño par de tenis Jordan, elementos que confirmaron la llegada de su primer hijo.

Junto a las imágenes, el cantante publicó un mensaje profundo y emotivo que dejó ver cómo esta noticia ha marcado un antes y un después en su vida personal: