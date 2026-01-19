Inicio
El curioso mensaje con el que Blessd confirmó que será padre

Lun, 19/01/2026 - 17:12
"Estoy esperando un hijo y él cura mis emociones", Blessd anunció en sus redes sociales que será padre por primera vez.
Blessd será papá
Créditos:
Redes sociales

Blessd sorprendió a sus seguidores en la tarde de este 19 de enero al anunciar que se convertirá en papá por primera vez. La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales y rápidamente se convirtió en tendencia dentro del mundo del entretenimiento colombiano.

El artista, conocido como El Bendito, utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir el emotivo momento, generando miles de reacciones, comentarios y mensajes de felicitación por parte de fanáticos, colegas y figuras del medio musical.

Así confirmó Blessd que será papá

El anuncio llegó acompañado de un par de fotografías cargadas de simbolismo. En las imágenes, Blessd aparece de espaldas mientras es abrazado por su pareja, quien sostiene una ecografía y un pequeño par de tenis Jordan, elementos que confirmaron la llegada de su primer hijo.

Junto a las imágenes, el cantante publicó un mensaje profundo y emotivo que dejó ver cómo esta noticia ha marcado un antes y un después en su vida personal:

No tengo cicatrices. Ya sané los moretones. Yo soy un guerrero y de haters tengo maratones, pero ya estoy esperando un hijo y él cura mis emociones. Me tranquiliza, me calma, me relajo y respiro. Solo quiero que tú llegues. Te estoy esperando hijo mío

El texto fue ampliamente compartido y celebrado por sus seguidores, quienes destacaron el lado más sensible del artista y su conexión con esta nueva etapa.

¿Quién es la mamá del hijo de Blessd?

En la misma publicación, Blessd etiquetó a Manuela QM, influenciadora digital, confirmando así que ella es la madre del bebé. Manuela QM es creadora de contenido y cuenta con una comunidad sólida en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, viajes y estilo de vida.

Aunque ha mantenido un perfil más discreto frente a la exposición mediática del cantante, su relación con Blessd ya había despertado el interés del público en semanas recientes, especialmente por rumores de una posible crisis sentimental. Sin embargo, el anuncio del embarazo parece marcar un nuevo capítulo en su historia juntos.

Creado Por
Kienyke.com
Blessd
