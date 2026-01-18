Concierto de Yeison Jiménez en El Campín sí se hará: esta es la nueva fecha

El concierto de Yeison Jiménez en el estadio El Campín de Bogotá sí se llevará a cabo. Así lo confirmó este domingo 18 de enero la familia y el equipo de trabajo del artista, a través de un comunicado oficial en el que se anunció la nueva fecha del evento, que había sido objeto de incertidumbre en los últimos días.

Según el pronunciamiento, tras un proceso de análisis conjunto entre el cantante y su equipo más cercano, se tomó la decisión de cumplir el sueño del artista y realizar su segundo concierto en el emblemático escenario capitalino. El evento hace parte de la gira “Mi Promesa Tour 2.0” y, de acuerdo con los organizadores, se encontraba muy cerca de alcanzar la totalidad del aforo permitido.

El comunicado precisa que la nueva fecha fijada para el concierto es el próximo 31 de enero, manteniendo las mismas condiciones que habían sido anunciadas inicialmente para la presentación programada el 28 de marzo. Esto incluye tanto el montaje técnico como el componente artístico del espectáculo, que contará con invitados de primer nivel previamente confirmados y un show central a cargo de la banda de Yeison Jiménez.

Desde la organización se explicó que el cambio de fecha obedece a ajustes logísticos necesarios para garantizar un evento de alta calidad y una experiencia segura para el público asistente. Asimismo, se indicó que la puesta en escena será completamente renovada, con una producción que ha sido adelantada por el equipo de trabajo del artista y que busca ofrecer un espectáculo a la altura de uno de los escenarios más importantes del país.

El equipo de Yeison Jiménez también informó que las personas que ya adquirieron sus entradas y no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar la devolución del dinero a través de la plataforma Tuboleta. Este trámite podrá realizarse hasta el 30 de enero de 2026, de acuerdo con los términos y procedimientos establecidos por el operador de boletería.

En el comunicado se aclara que, en caso de no solicitar la devolución dentro del plazo estipulado, se entenderá que el comprador acepta las nuevas condiciones del evento y confirma su asistencia al concierto en la fecha reprogramada.

Finalmente, la familia y el equipo del artista agradecieron la comprensión, el respeto y el apoyo del público frente a esta decisión, la cual calificaron como un momento significativo dentro de la carrera de Yeison Jiménez. “Vamos a cumplir el sueño del aventurero”, señala el comunicado, reafirmando el compromiso del cantante con sus seguidores y con la realización de este esperado concierto en El Campín.