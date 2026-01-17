Inicio
Sáb, 17/01/2026 - 12:37
El hurto ocurrió mientras el bus del artista estaba parqueado durante el homenaje realizado en Bogotá.
En medio del homenaje realizado en el Movistar Arena de Bogotá, el equipo del fallecido cantante Yeison Jiménez denunció el robo de un equipo técnico esencial desde el bus de producción que apoyaba el evento.

Según la información entregada por su organización, el vehículo estaba parqueado en el lugar mientras se adelantaba el descargue de suministros musicales cuando se detectó la desaparición del dispositivo.

Lea también: Así será la despedida a Yeison Jiménez en su tierra natal

Lo hurtado no es un accesorio menor. Se trata del “cerebro” de las consolas CTi 1500, una pieza clave para la operación de conciertos porque controla entradas y salidas de instrumentos y los sistemas de reproducción. En la práctica, es el tipo de equipo que sostiene “por detrás” el sonido de un show y su ausencia complica la logística técnica.

El equipo hizo un llamado a la ciudadanía para estar alerta y reportar cualquier información que permita recuperarlo. Para aportar datos, indicaron como contacto a Edwin Fabián Rojas (321 468 2219). La Policía Nacional ya asumió el caso y avanza en la investigación; el presunto responsable estaría siendo identificado mediante cámaras de seguridad del recinto.

Vea también: Nuevos detalles sobre el accidente aéreo de Yeison Jiménez

El evento se realizó como homenaje póstumo tras la muerte de Yeison Jiménez, una noticia que sacudió a sus seguidores y al mundo de la música popular. Por esa razón, su equipo técnico y logístico estaba presente en el Movistar Arena, apoyando la producción del acto conmemorativo y coordinando el montaje necesario para rendirle tributo en tarima.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
