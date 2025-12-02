A pocos días de que se cierre, el 8 de diciembre, el plazo para inscribir listas al Congreso de 2026, varios partidos ya tienen definida la cabeza de lista al Senado y a la Cámara. La foto se va aclarando en la coalición Verde-En Marcha, el Pacto Histórico, el Partido Conservador, el Partido Liberal y la coalición Ahora Colombia.

Lea aquí: Petro vuelve a poner en duda el papel de la Registraduría para 2026

Verde y En Marcha: Juvinao a la Cámara, Garzón al Senado

En la Alianza Verde, el Comité de Avales confirmó que Catherine Juvinao será la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá, tras ganar una encuesta interna entre los posibles aspirantes. Juvinao, periodista y politóloga, llegó al Congreso en 2022 con una de las votaciones más altas del Verde en la capital y se ha hecho visible por debates de control político, discusiones sobre educación y transparencia legislativa.

Al tiempo, la coalición Verde-En Marcha definió que el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo "Lucho" Garzón encabezará la lista al Senado, luego de imponerse en una votación interna sobre los senadores Jota Pe Hernández y Angélica Lozano. Sus promotores lo presentan como una carta de experiencia partidista en medio de una colectividad atravesada por disputas internas y como punto de equilibrio en una alianza que reúne al Verde, En Marcha, ASI, Colombia Renaciente y el Partido Demócrata.

Pacto Histórico, Conservador y Liberal mueven sus fichas

En el Pacto Histórico, la exministra de Salud Carolina Corcho será la cabeza de lista al Senado, tras el retiro de María José Pizarro de esa aspiración. Corcho liderará una lista que busca mantener la bancada obtenida en 2022 en medio de sanciones, procesos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y tensiones internas sobre el rumbo del gobierno.

Entre los partidos tradicionales, se rumorea que el Partido Conservador tiene de favorito a David Barguil como cabeza de lista al Senado, lo que marca su retorno al Capitolio tras su candidatura presidencial de 2022. En el Partido Liberal, distintas fuentes dan por hecho que Lidio García, actual presidente del Senado, encabezará la lista, aunque todavía hay discusión sobre el orden de los demás renglones y el reparto interno de cuotas.

Le puede interesar: Colombia restablece este martes el 98% de su operación aérea

Ahora Colombia y los pendientes en el tablero

La coalición Ahora Colombia, integrada por MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso, inscribió su lista al Senado con el representante Juan Sebastián Gómez González como cabeza de lista. La alianza lo presenta como un liderazgo regional con proyección nacional y como una apuesta de centro para las elecciones legislativas de 2026.

Con estas decisiones, el mapa de cabezas de lista empieza a mostrar nombres claros en los bloques de gobierno, centro y oposición, mientras otras colectividades afinan sus cartas en los días finales antes del cierre de inscripciones. Lo que se negocie esta semana terminará de ordenar las listas al Congreso y servirá como una primera medición de fuerzas en la carrera presidencial que ya va tomando forma.