La temporada final de ‘Stranger Things’ impone récord mundial en Netflix

Mar, 02/12/2025 - 17:50
‘Stranger Things 5’ debutó con 59,6M de views en cinco días, el mejor estreno en inglés en Netflix. La serie rompe récords y prepara su final para diciembre.
La quinta temporada de ‘Stranger Things’ impone récord con 59,6M de views.
Créditos:
Netflix

La fiebre por Stranger Things volvió a sacudir a Netflix. El estreno de su quinta y última temporada no solo generó un movimiento global sin precedentes, sino que además registró 59,6 millones de views en sus primeros cinco días, una cifra histórica que la convierte en el mejor debut de una serie en inglés en toda la plataforma.

Un récord que supera ampliamente a la temporada anterior

El impacto es aún mayor al comparar el rendimiento con la cuarta temporada. En 2022, Stranger Things 4 registró 287 millones de horas reproducidas en tres días, métrica que Netflix utilizaba en ese momento para medir audiencia. Traducido al sistema actual de views, aquella cifra corresponde a cerca de 22 millones de visualizaciones, lo que evidencia un incremento aproximado del 171 % en la nueva entrega.

No obstante, es importante señalar que la medición de la temporada 5 abarca cinco días, mientras que la temporada 4 se midió en tres, una diferencia que Netflix mantiene para sus evaluaciones internas.

Un fenómeno que se reactivó incluso antes del estreno

El entusiasmo comenzó antes de que el primer episodio del cierre de la saga viera la luz. Durante la semana previa al estreno, las cuatro temporadas anteriores regresaron simultáneamente al Top 10 global de Netflix, una hazaña nunca antes alcanzada por ninguna serie en la plataforma. Este efecto refleja la magnitud cultural del universo creado por los hermanos Duffer.

La plataforma también impulsó el furor mediante un lanzamiento escalonado. Netflix liberó únicamente los primeros cuatro episodios de la temporada final a finales de noviembre, estrategia que bastó para disparar los récords de audiencia. Los siguientes tres capítulos se estrenarán el 25 de diciembre, coincidiendo con las vacaciones, mientras que el desenlace llegará el 31 de diciembre, convirtiéndose en uno de los cierres televisivos más esperados de 2025.

 

Un final de gran formato para despedir la saga

Los reportes preliminares indican que el último episodio tendrá una duración de 2 horas y 5 minutos, aunque se espera que su impacto iguale o incluso supere al final de la cuarta temporada, que había alcanzado 2 horas y 22 minutos.

Las proyecciones apuntan a que Stranger Things 5 ingresará a la lista de las producciones en inglés más populares de todos los tiempos, en la cual Stranger Things 4 ostenta actualmente el tercer lugar con 140,7 millones de views en sus primeros 91 días.

 

Merchandising y expansión del universo

El cierre de la serie también viene acompañado de un despliegue de productos y experiencias. Uno de los lanzamientos más destacados es el set de LEGO de la Casa Creel, valorado en 300 dólares, que ya se posiciona como una pieza codiciada por los fans.

A esto se suma la expansión del universo de la franquicia con videojuegos, actividades inmersivas y colaboraciones con grandes marcas. Como complemento, Netflix habilitó un quiz especial para superfans, pensado para poner a prueba los conocimientos antes del final definitivo.

 

