La fiebre por Stranger Things volvió a sacudir a Netflix. El estreno de su quinta y última temporada no solo generó un movimiento global sin precedentes, sino que además registró 59,6 millones de views en sus primeros cinco días, una cifra histórica que la convierte en el mejor debut de una serie en inglés en toda la plataforma.

Un récord que supera ampliamente a la temporada anterior

El impacto es aún mayor al comparar el rendimiento con la cuarta temporada. En 2022, Stranger Things 4 registró 287 millones de horas reproducidas en tres días, métrica que Netflix utilizaba en ese momento para medir audiencia. Traducido al sistema actual de views, aquella cifra corresponde a cerca de 22 millones de visualizaciones, lo que evidencia un incremento aproximado del 171 % en la nueva entrega.

No obstante, es importante señalar que la medición de la temporada 5 abarca cinco días, mientras que la temporada 4 se midió en tres, una diferencia que Netflix mantiene para sus evaluaciones internas.

Un fenómeno que se reactivó incluso antes del estreno

El entusiasmo comenzó antes de que el primer episodio del cierre de la saga viera la luz. Durante la semana previa al estreno, las cuatro temporadas anteriores regresaron simultáneamente al Top 10 global de Netflix, una hazaña nunca antes alcanzada por ninguna serie en la plataforma. Este efecto refleja la magnitud cultural del universo creado por los hermanos Duffer.

La plataforma también impulsó el furor mediante un lanzamiento escalonado. Netflix liberó únicamente los primeros cuatro episodios de la temporada final a finales de noviembre, estrategia que bastó para disparar los récords de audiencia. Los siguientes tres capítulos se estrenarán el 25 de diciembre, coincidiendo con las vacaciones, mientras que el desenlace llegará el 31 de diciembre, convirtiéndose en uno de los cierres televisivos más esperados de 2025.