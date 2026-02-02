Angélica también aseguró que la familia vivió con dolor la eliminación, aunque dejó claro que Sofía contará con todo su apoyo fuera del reality. “Me da tristeza porque no se merecía esa salida. Pero bueno, acá esperamos a Sofía con todo el amor del mundo, estamos con ella”, expresó, enviando además un mensaje directo a la audiencia colombiana: “Colombia respetable, se les quiere, se les ama y acá estamos esperando con los brazos abiertos”.

Comunicado oficial y rechazo a rumores en redes sociales

Más allá de la reacción inicial, Angélica Jaramillo publicó un comunicado oficial para denunciar lo que calificó como ataques y comentarios difamatorios tras la eliminación de su hermana. El texto hace referencia a versiones que circularon en redes sociales sobre el supuesto ingreso de Sofía al reality gracias a la ayuda de Juan Martín Moreno, empresario español y expareja de Laura G.

Según estos rumores, Moreno habría financiado un equipo de redes sociales para impulsar la participación de Sofía e incluso habría pagado tiquetes de avión para Laura Jaramillo, otra de las hermanas. Estas versiones fueron desmentidas de manera tajante por la familia.

Laura Jaramillo aclara el apoyo recibido

Laura Jaramillo explicó que el respaldo de Juan Martín Moreno fue real, pero desinteresado y transparente, negando cualquier irregularidad. “Él le brindó un apoyo desinteresado y muy bonito a mi hermana en el ingreso de la casa”, afirmó en sus redes sociales.

La hermana de Sofía detalló que el empresario colaboró en la creación de contenido digital para aumentar la visibilidad de la modelo. “Se puso la diez a crear un equipo de trabajo para que se generaran videos de Sofía y se viralizaran, para que comenzara a ser tendencia”, aseguró. También reconoció que este apoyo implicó una inversión económica: “Yo sé, yo soy testigo de que eso a él le costó dinero”.

Llamado al respeto y a la responsabilidad digital

En su comunicado, Angélica Jaramillo expresó su preocupación por el impacto de los comentarios negativos en la vida personal de su hermana y en la tranquilidad de la familia.

“Me permito manifestar públicamente mi rechazo y profunda preocupación frente a las declaraciones difamatorias, malintencionadas y reiterativas que se han venido realizando en su contra”, señaló.

Además, hizo un llamado al uso responsable de las plataformas digitales: “La libertad de expresión no debe ser utilizada como excusa para la difamación, el señalamiento injusto ni la violencia verbal”.

La familia cerró filas en defensa de la modelo y reafirmó su apoyo incondicional. “Como familia, respaldamos a Sofía con amor, con verdad y con absoluta convicción. Confiamos en que la verdad prevalecerá y que el respeto debe ser siempre la base de cualquier opinión pública”, concluyó Angélica.