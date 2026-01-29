La quindiana explicó que su constante actividad en redes sociales y su faceta como empresaria no responden a un capricho ni a una estrategia de imagen, sino a la necesidad de trabajar para sostener a su familia y cumplir con sus responsabilidades.

Durante la entrevista, la artista habló desde un lugar más personal y humano. Reveló que es ella quien asume los gastos de educación y manutención de su hijo Valentino, además de apoyar económicamente a su madre y a las personas que dependen directamente de su trabajo.

“Si yo no trabajo, mi hijo no come”, dijo con franqueza, una frase que resonó entre los televidentes y que dejó en evidencia la presión y las obligaciones que enfrenta fuera de cámaras. Para ejemplificarlo, comparó su situación con algo cotidiano: “Es como cuando uno no paga la luz, te la cortan. Esa es la vida real”.

Sobre su participación en La casa de los famosos, Marcela Reyes reconoció que atravesaba un momento de inestabilidad emocional, aunque aclaró que esto se debió a un hecho grave que no tiene relación con las versiones que se han difundido. Sin entrar en detalles, señaló que durante el último año fue blanco de ataques y comentarios negativos, pero aun así decidió seguir adelante, incluso con el “corazón roto”.

Finalmente, la creadora de contenido aseguró que ha aprendido a poner límites, incluso siendo una figura pública. “Hay cosas que me las voy a guardar”, afirmó, explicando que reservar ciertos aspectos de su vida es una decisión necesaria para cuidar su salud emocional.