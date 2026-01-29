Marcela Reyes decidió hablar sin rodeos y aclarar los rumores que surgieron tras su inesperada salida de La casa de los famosos, una decisión que desató especulaciones en redes sociales, entre ellas, la versión de una supuesta multa de 500 millones de pesos. En entrevista con el programa Lo sé todo, ella fue contundente al afirmar que dicha información es completamente falsa.
Desde el inicio de la conversación, la popular DJ cuestionó duramente las versiones que circularon en plataformas digitales. “¿Cómo está la economía del país y ustedes creen que uno puede sacar 500 millones de pesos para pagar una multa?”, expresó, dejando claro que esa cifra no corresponde a su realidad económica ni a la de la mayoría de los colombianos.
“No he pagado ninguna multa”
Marcela Reyes fue enfática al asegurar que no existe ninguna sanción económica por su salida del programa. Según explicó, muchas de las ideas que se tienen sobre la vida de las figuras públicas están alejadas de la realidad. “Si yo tuviera 500 millones de pesos en la cuenta, ¿ustedes creen que me levantaría a vender mis pijamas o mis productos? Esto es mi trabajo”, afirmó.
La quindiana explicó que su constante actividad en redes sociales y su faceta como empresaria no responden a un capricho ni a una estrategia de imagen, sino a la necesidad de trabajar para sostener a su familia y cumplir con sus responsabilidades.
Durante la entrevista, la artista habló desde un lugar más personal y humano. Reveló que es ella quien asume los gastos de educación y manutención de su hijo Valentino, además de apoyar económicamente a su madre y a las personas que dependen directamente de su trabajo.
“Si yo no trabajo, mi hijo no come”, dijo con franqueza, una frase que resonó entre los televidentes y que dejó en evidencia la presión y las obligaciones que enfrenta fuera de cámaras. Para ejemplificarlo, comparó su situación con algo cotidiano: “Es como cuando uno no paga la luz, te la cortan. Esa es la vida real”.
Sobre su participación en La casa de los famosos, Marcela Reyes reconoció que atravesaba un momento de inestabilidad emocional, aunque aclaró que esto se debió a un hecho grave que no tiene relación con las versiones que se han difundido. Sin entrar en detalles, señaló que durante el último año fue blanco de ataques y comentarios negativos, pero aun así decidió seguir adelante, incluso con el “corazón roto”.
Finalmente, la creadora de contenido aseguró que ha aprendido a poner límites, incluso siendo una figura pública. “Hay cosas que me las voy a guardar”, afirmó, explicando que reservar ciertos aspectos de su vida es una decisión necesaria para cuidar su salud emocional.