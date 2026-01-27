En el siempre agitado universo de la farándula colombiana, una relación que nació bajo los reflectores terminó convirtiéndose en un caso que hoy trasciende la televisión y llega a los estrados judiciales. Renzo Meneses y Anamar Restrepo, expareja surgida en el ‘Desafío XX’, protagonizan un nuevo episodio que, de manera inesperada, involucró a los dos grandes canales de la televisión nacional: Caracol Televisión y el Canal RCN.
Cuando Renzo, recién eliminado de ‘La casa de los famosos’, apareció como invitado en el programa ‘Buen día, Colombia’. Allí, sin mencionar directamente a Anamar, habló de su relación pasada con la madre de su hijo Ethan y dejó entrever que, pese a los conflictos, aún existía la posibilidad de una reconciliación. Sus palabras no pasaron desapercibidas, sobre todo porque el vínculo entre ambos ha estado marcado por graves acusaciones, incluidas denuncias de presunto maltrato físico.
Lo irónico del momento es que esta historia de amor comenzó en las pantallas de Caracol Televisión, durante el ‘Desafío’, y con el paso del tiempo pasó de ser un romance televisado a una pesadilla mediática. Tras su salida de ese concurso, las diferencias se hicieron públicas y, según el propio Renzo, fue una de las razones que lo llevaron a aceptar su ingreso al nuevo ‘reality’, donde volvió a tocar el tema.
¿Qué dijo Anamar?
La respuesta de la antioqueña no tardó en llegar. Mientras el barranquillero estaba al aire en el matutino de RCN, se conocieron declaraciones de ella en las que desmintió cualquier posibilidad de retomar la relación. Además, revivió los señalamientos de violencia física y fue más allá al asegurar que Renzo “no ha sido un padre tan presente” ni un apoyo económico constante para su hijo. La reacción del exparticipante de ‘La casa de los famosos’ quedó registrada en cámara durante los seis minutos que duró la nota, un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Renzo se defiende
Ante los señalamientos, el también modelo insistió en que el conflicto ya está en manos de la justicia. “Espero que eso se aclare pronto porque sí hay que dejar las cosas claras. Yo tomé la decisión de denunciar”, afirmó en ‘Buen día, Colombia’, asegurando que considera las acusaciones como difamaciones contra su buen nombre. También recalcó que, de sentirse culpable, no se habría expuesto al escrutinio público de un ‘reality show’.
El trasfondo del conflicto es aún más delicado. Tras finalizar el ‘Desafío’, Anamar Restrepo hizo una fuerte denuncia pública en redes sociales, donde compartió imágenes de lesiones en su rostro y cuerpo, responsabilizando directamente a Renzo de presunto maltrato físico y emocional. En su mensaje, habló de meses de miedo, manipulación y de la necesidad de alzar la voz para protegerse.
Renzo Meneses, cuyo nombre real es Enzo Alejandro, ha negado de forma tajante estas acusaciones en distintos espacios mediáticos, incluido el programa ‘La Red’. Según su versión, las marcas que Anamar mostró serían consecuencia de procedimientos estéticos o autolesiones, y no de agresiones suyas. Además, afirma haber sido víctima de amenazas y persecuciones tras la ruptura, asegurando que el escándalo afectó gravemente su imagen y le costó contratos y estabilidad económica en lo que va de este 2026.