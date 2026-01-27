En el siempre agitado universo de la farándula colombiana, una relación que nació bajo los reflectores terminó convirtiéndose en un caso que hoy trasciende la televisión y llega a los estrados judiciales. Renzo Meneses y Anamar Restrepo, expareja surgida en el ‘Desafío XX’, protagonizan un nuevo episodio que, de manera inesperada, involucró a los dos grandes canales de la televisión nacional: Caracol Televisión y el Canal RCN.

Cuando Renzo, recién eliminado de ‘La casa de los famosos’, apareció como invitado en el programa ‘Buen día, Colombia’. Allí, sin mencionar directamente a Anamar, habló de su relación pasada con la madre de su hijo Ethan y dejó entrever que, pese a los conflictos, aún existía la posibilidad de una reconciliación. Sus palabras no pasaron desapercibidas, sobre todo porque el vínculo entre ambos ha estado marcado por graves acusaciones, incluidas denuncias de presunto maltrato físico.

Lo irónico del momento es que esta historia de amor comenzó en las pantallas de Caracol Televisión, durante el ‘Desafío’, y con el paso del tiempo pasó de ser un romance televisado a una pesadilla mediática. Tras su salida de ese concurso, las diferencias se hicieron públicas y, según el propio Renzo, fue una de las razones que lo llevaron a aceptar su ingreso al nuevo ‘reality’, donde volvió a tocar el tema.

¿Qué dijo Anamar?

La respuesta de la antioqueña no tardó en llegar. Mientras el barranquillero estaba al aire en el matutino de RCN, se conocieron declaraciones de ella en las que desmintió cualquier posibilidad de retomar la relación. Además, revivió los señalamientos de violencia física y fue más allá al asegurar que Renzo “no ha sido un padre tan presente” ni un apoyo económico constante para su hijo. La reacción del exparticipante de ‘La casa de los famosos’ quedó registrada en cámara durante los seis minutos que duró la nota, un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.