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Premios Óscar 2026: ¿dónde verlos en Colombia?

Sáb, 14/03/2026 - 08:00
Ya sea por cable o en línea, le contamos cómo sintonizar en Colombia los Premios Óscar 2026 este 15 de marzo.
Premios Óscar 2026
Créditos:
EFE

La industria del cine se prepara para una de sus noches más importantes. El próximo 15 de marzo se celebrará la edición número 98 de los Premios Óscar, el evento más prestigioso del séptimo arte organizado por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

La ceremonia se realizará en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, donde se reunirán algunas de las figuras más influyentes de la industria cinematográfica para conocer a los ganadores de las principales categorías del año.

A qué hora ver los Premios Óscar en Colombia

En Colombia, los fanáticos del cine podrán seguir la gala de los Premios Óscar a través de televisión y plataformas digitales.

La transmisión estará disponible en:

  • El canal de televisión por cable TNT

  • La plataforma de streaming HBO Max

La cobertura comenzará alrededor de las 5:00 p. m. (hora de Colombia) con la tradicional alfombra roja, donde las celebridades desfilan antes de ingresar a la ceremonia principal.

Nominados a Mejor Actor

La categoría de Mejor Actor llega con una competencia muy reñida entre grandes nombres de la industria. Entre los nominados se encuentran:

  • Leonardo DiCaprio

  • Ethan Hawke

  • Michael B. Jordan

  • Wagner Moura

  • Timothée Chalamet por su actuación en Marty Supreme

Nominados a Mejor Actor de Reparto

La categoría de Mejor Actor de Reparto también reúne a reconocidos intérpretes:

  • Benicio del Toro

  • Jacob Elordi

  • Delroy Lindo

  • Sean Penn

  • Stellan Skarsgård

Nominadas a Mejor Actriz

En la categoría de Mejor Actriz, varias intérpretes compiten por la estatuilla dorada:

  • Jessie Buckley

  • Rose Byrne

  • Kate Hudson

  • Renate Reinsve

  • Emma Stone

Nominadas a Mejor Actriz de Reparto

La lista de candidatas en Mejor Actriz de Reparto incluye a:

  • Elle Fanning

  • Inga Ibsdotter Lilleaas

  • Amy Madigan

  • Wunmi Mosaku

  • Teyana Taylor

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