Premios Óscar 2026: ¿dónde verlos en Colombia?

La industria del cine se prepara para una de sus noches más importantes. El próximo 15 de marzo se celebrará la edición número 98 de los Premios Óscar, el evento más prestigioso del séptimo arte organizado por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

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La ceremonia se realizará en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, donde se reunirán algunas de las figuras más influyentes de la industria cinematográfica para conocer a los ganadores de las principales categorías del año.

A qué hora ver los Premios Óscar en Colombia

En Colombia, los fanáticos del cine podrán seguir la gala de los Premios Óscar a través de televisión y plataformas digitales.

La transmisión estará disponible en:

El canal de televisión por cable TNT

La plataforma de streaming HBO Max

La cobertura comenzará alrededor de las 5:00 p. m. (hora de Colombia) con la tradicional alfombra roja, donde las celebridades desfilan antes de ingresar a la ceremonia principal.