‘MasterChef Celebrity’ se ha consolidado como uno de los formatos más emblemáticos del canal RCN, reuniendo en cada temporada a reconocidas figuras del entretenimiento que ponen a prueba no solo sus habilidades culinarias, sino también sus emociones, amistades y diferencias personales. Aunque solo uno se lleva el título de mejor cocinero y el premio de 200 millones de pesos, muchas de las historias que nacen en la cocina continúan dando de qué hablar fuera de cámaras.
Una de las participantes más recordadas de una de las pasadas temporadas fue Martha Isabel Bolaños, actriz colombiana reconocida por su papel de la ‘Pupuchurra’ en ‘Yo soy Betty, la fea’. Su llegada al reality representó un reto personal, logrando destacarse en varias pruebas, pero también convirtiéndose en protagonista de tensiones con algunos de sus compañeros.
El rumor que salió de la cocina
Meses después de finalizada la competencia, Bolaños fue invitada a la emisora Tropicana, donde se refirió a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Christopher Carpentier, exjurado de ‘MasterChef Celebrity’. Allí confirmó que sí existió un acercamiento, aunque dejó claro que no pasó a mayores:
Ni más (…) fuimos a cenar, pero no, no prosperó por mí, porque… ajá, ‘despacio, gordo, vamos despacio’, él ya me quería casar
La respuesta de Christopher Carpentier
Posteriormente, el chef chileno habló del tema en el programa ‘Los impresentables’, restándole importancia a la situación y asegurando que todo se había exagerado. En sus declaraciones, Carpentier señaló:
Eso es de las cosas más graciosas que ha pasado. Que yo me iba a casar con ella, algo así. Que ella me había dicho algo así de ‘vamos más lento, mi amor (...) “Yo creo que ella está un poquito enfadada conmigo porque yo no tenía mucho ‘feeling’ en el programa de ciertas cosas de vuelta, de lo que pasaba, y le criticaba duro sus platos, entonces, por ahí pensó que podía meterme en un problema o algo. Me causa risa, yo quiero tener hijos, no nietos, entonces no me voy a poner a enredar en un problema ahí
La versión más fuerte de Martha Isabel
Aunque el tema parecía cerrado, recientemente Martha Isabel Bolaños volvió a referirse al episodio durante su participación en ‘Desnúdate con Eva’. En esta ocasión, la actriz mostró una postura mucho más contundente, evidenciando su molestia por las declaraciones del chef.
Es que, Evita, si yo cuento lo que realmente pasó, sería rebajarme a su nivel. Yo salí enfadada de la única cena que tuvimos y lo voy a decir con esta frase porque no se la di, así de sencillo, y se lo sostengo aquí en su cara porque eso que él hizo no está nada chévere. Pues un caballero no lo hace desde el día que yo salí con él y se bajó de mi carro molesto, con tirada de puerta y todo, porque no accedí, para mí ya es un X (...)
En la cena tampoco que me divirtiera mucho, cuando lo conocí un poco más en la cena con vino y todo, yo por dentro decía, te llevo porque estaba aquí en Cali. Cuando llegamos a su lugar, a fuego, a la fuerza, y yo que no, que no y no, no me equivoqué, porque la intuición no falla. A lo mejor este hombre está acostumbrado a que todas las mujeres se lo den, yo no sé
Aunque los hechos ocurrieron hace varios meses, las recientes declaraciones de Martha Isabel Bolaños reavivaron la conversación sobre los límites entre lo personal y lo profesional dentro de los realities. Una muestra más de que ‘MasterChef Celebrity’ no solo deja platos memorables, sino también historias que continúan dando de qué hablar mucho después de salir del aire.