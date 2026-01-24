‘MasterChef Celebrity’ se ha consolidado como uno de los formatos más emblemáticos del canal RCN, reuniendo en cada temporada a reconocidas figuras del entretenimiento que ponen a prueba no solo sus habilidades culinarias, sino también sus emociones, amistades y diferencias personales. Aunque solo uno se lleva el título de mejor cocinero y el premio de 200 millones de pesos, muchas de las historias que nacen en la cocina continúan dando de qué hablar fuera de cámaras.

Una de las participantes más recordadas de una de las pasadas temporadas fue Martha Isabel Bolaños, actriz colombiana reconocida por su papel de la ‘Pupuchurra’ en ‘Yo soy Betty, la fea’. Su llegada al reality representó un reto personal, logrando destacarse en varias pruebas, pero también convirtiéndose en protagonista de tensiones con algunos de sus compañeros.

El rumor que salió de la cocina

Meses después de finalizada la competencia, Bolaños fue invitada a la emisora Tropicana, donde se refirió a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Christopher Carpentier, exjurado de ‘MasterChef Celebrity’. Allí confirmó que sí existió un acercamiento, aunque dejó claro que no pasó a mayores:

Ni más (…) fuimos a cenar, pero no, no prosperó por mí, porque… ajá, ‘despacio, gordo, vamos despacio’, él ya me quería casar

La respuesta de Christopher Carpentier

Posteriormente, el chef chileno habló del tema en el programa ‘Los impresentables’, restándole importancia a la situación y asegurando que todo se había exagerado. En sus declaraciones, Carpentier señaló:

Eso es de las cosas más graciosas que ha pasado. Que yo me iba a casar con ella, algo así. Que ella me había dicho algo así de ‘vamos más lento, mi amor (...) “Yo creo que ella está un poquito enfadada conmigo porque yo no tenía mucho ‘feeling’ en el programa de ciertas cosas de vuelta, de lo que pasaba, y le criticaba duro sus platos, entonces, por ahí pensó que podía meterme en un problema o algo. Me causa risa, yo quiero tener hijos, no nietos, entonces no me voy a poner a enredar en un problema ahí

La versión más fuerte de Martha Isabel

Aunque el tema parecía cerrado, recientemente Martha Isabel Bolaños volvió a referirse al episodio durante su participación en ‘Desnúdate con Eva’. En esta ocasión, la actriz mostró una postura mucho más contundente, evidenciando su molestia por las declaraciones del chef.