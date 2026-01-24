Un hombre murió este sábado tras ser abatido por agentes federales de inmigración en la ciudad estadounidense de Mineápolis, en un hecho que fue confirmado por la Policía local y que representa el segundo incidente mortal de este tipo en menos de tres semanas, en el marco de las redadas a gran escala ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump.

El jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O’Hara, confirmó el fallecimiento y explicó posteriormente que la víctima fue identificada como un hombre blanco de 37 años, residente de la ciudad. Según indicó, “la única interacción que conocemos que haya tenido con las fuerzas del orden ha sido por multas de tráfico” y agregó que “creemos que era un propietario legal de armas con permiso para portarlas”.

El suceso quedó registrado en un video difundido en Facebook y verificado por medios locales y nacionales. En las imágenes se observa a varios agentes federales enmascarados rodeando a un hombre que se encuentra en el suelo y forcejea mientras parece resistirse. En un momento del video, uno de los oficiales aparenta golpearlo con la culata de un arma y, segundos después, otro agente abre fuego. El hombre queda inmóvil en el suelo mientras los agentes se apartan.

El Departamento de Seguridad Nacional, entidad que supervisa a las agencias de inmigración, aseguró en un comunicado que la víctima estaba armada. Según esa versión, durante una operación “contra un inmigrante ilegal que era buscado por asalto”, una persona se aproximó a los agentes federales con un arma corta semiautomática de 9 milímetros y varios cargadores.

O’Hara señaló que aún no está claro qué ocurrió antes de que comenzara la grabación que circula en redes sociales. “No sabemos qué ocurrió antes del video que está disponible en internet en este momento”, afirmó, y añadió que se solicitó de inmediato la intervención de la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota para que lleve adelante una investigación independiente. También indicó que agentes del FBI acudieron al lugar del tiroteo.

Tras el hecho, las autoridades pidieron a la población que se retire de la zona y llamaron a evitar episodios de violencia o caos. “Creo que el video habla por sí solo”, dijo O’Hara, al tiempo que la ciudad declaró restricciones al derecho de asamblea en el área.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, reaccionó con dureza en la red X. “Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación”, escribió, y exigió que se retire del estado a los agentes federales desplegados.

Este caso se suma al ocurrido poco más de dos semanas atrás, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, mientras se encontraba en su vehículo durante otra redada migratoria. Ambos hechos han generado protestas masivas en Mineápolis.

Las redadas a gran escala en la ciudad fueron ordenadas a comienzos de enero por el Gobierno de Trump, tras la difusión de un documental de un youtuber conservador que volvió a poner en el foco presuntos casos de malversación de fondos federales vinculados a guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí, un grupo que el propio presidente ha criticado reiteradamente.

*Con información de EFE