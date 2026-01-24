El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado a Canadá con imponer un arancel del 100 por ciento si el país concluye un acuerdo comercial con China. El mandatario lanzó la advertencia a través de su red social, Truth Social, y centró su mensaje en el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Trump aseguró que Carney “está muy equivocado” si cree que puede convertir a Canadá en “un punto de entrada” para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos. En ese contexto, el presidente estadounidense sostuvo que un acuerdo con Pekín tendría consecuencias inmediatas para el comercio canadiense con su principal socio.

En su publicación, Trump fue más allá y afirmó que “China se tragará a Canadá, la devorará por completo”, señalando que esto implicaría, según sus palabras, “la destrucción de sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general”. Luego reiteró su amenaza, si Canadá firma un acuerdo con China, dijo que se impondrá “inmediatamente” un arancel del 100 por ciento “a todos los bienes y productos canadienses” que entren a Estados Unidos.

En un segundo mensaje, Trump insistió en que “lo último que necesita el mundo” es que China se apodere de Canadá. Y remató con una frase tajante, “eso no va a suceder, ni siquiera se acercará a suceder”, escribió.

El pronunciamiento ocurre luego de que esta semana Trump afirmara en el Foro Económico Mundial, en Suiza, que “Canadá existe gracias a Estados Unidos”, una declaración que también tensó el intercambio público entre ambos países.

Carney respondió a ese comentario asegurando que los canadienses son los “dueños” en su hogar y que Canadá puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene por qué ceder ante las tendencias autocráticas.

*Con información de EFE