La invitación de Millonarios a James Rodríguez

El mercado de fichajes en Colombia sigue dando de qué hablar y, en las últimas horas, un nombre de peso volvió a sacudir el entorno del Fútbol Profesional Colombiano (FPC): James Rodríguez. El histórico volante de la Selección Colombia volvió a ser relacionado con Millonarios FC, club que no ocultó su interés en el cucuteño.

Millonarios y James Rodríguez, un rumor que toma fuerza

La información se conoció en El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, donde César Augusto Londoño, uno de sus directores, reveló que en el cuadro embajador existe total disposición para abrirle las puertas a James Rodríguez, hoy sin equipo tras su salida del León de México.

Según Londoño, el mensaje fue directo y sin rodeos por parte de Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios:

Si a James Rodríguez le interesa venir, estamos listos

Una frase que rápidamente encendió la ilusión de la hinchada azul, que sueña con ver al ’10’ vistiendo la camiseta albiazul.

La postura de James frente al FPC

Sin embargo, el posible fichaje no depende únicamente de la voluntad del club bogotano. De acuerdo con la información revelada en el programa radial, James Rodríguez no estaría listo, por ahora, para regresar al fútbol colombiano.

“Hizo contactos ayer, pero evidentemente él no está listo para volver (al FPC)”, explicó Londoño, citando lo conversado con Gustavo Serpa.

El mediocampista de 34 años estaría evaluando opciones en el exterior, con el objetivo de llegar en ritmo competitivo a lo que será el Mundial de 2026, una prioridad en esta etapa de su carrera.

En los últimos días, el futuro de James Rodríguez ha sido tema constante de especulación, especialmente ante la dificultad para cerrar un nuevo club tras su salida del fútbol mexicano. En medio de ese panorama, Millonarios apareció como una alternativa, al menos desde el deseo institucional.