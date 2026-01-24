Novak Djokovic sigue escribiendo historia en el Abierto de Australia, el torneo que ha ganado diez veces. El serbio venció al neerlandés Botic Van de Zandschulp por 6 4, 6 4 y 7 6 4, sumó su victoria número 400 en Grand Slam y se metió en los octavos de final por decimoctava vez en Melbourne.

El duelo se jugó con calor intenso y en pista cubierta, pero tuvo un momento de tensión en el tercer set, Djokovic sufrió una torcedura en el tobillo derecho, se atendió durante varios minutos y también trató molestias y ampollas en el pie. Van de Zandschulp aprovechó la situación, rompió el saque y se puso 3 1, el neerlandés ya le había ganado a Djokovic el año pasado en Indian Wells y buscaba repetir la sorpresa.

Djokovic, con dos sets de ventaja, reaccionó a tiempo, recuperó el quiebre, aceleró el ritmo y evitó que el partido se alargara. Aun así, el cierre fue exigente, su rival tuvo dos oportunidades para forzar un cuarto set, no las tomó y el serbio cerró en el tiebreak con alivio.

Con este resultado, Djokovic alcanzó los octavos de final de un Grand Slam por 70ª vez y se adueñó del récord de la Era Abierta en presencias en octavos de final masculinos. También igualó a Roger Federer como el jugador con más apariciones en la cuarta ronda del Abierto de Australia y llegó a 102 victorias en Melbourne, la misma cifra del suizo, ambos son los únicos en superar las 100 en este torneo.

A sus 38 años y 255 días, Djokovic también firmó una marca de longevidad, es el hombre de mayor edad en llegar a octavos en Melbourne desde 1988, ahora espera al ganador del duelo entre Jakub Mensik y Ethan Quinn, mientras mantiene el objetivo mayor, buscar su Grand Slam número 25 y romper el empate a 24 con Margaret Court.

*Con información de EFE