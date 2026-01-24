Inicio
Djokovic avanza en Australia y firma su victoria 400 en Grand Slam

Sáb, 24/01/2026 - 09:27
El serbio superó molestias físicas, hizo historia en Melbourne y sigue en busca de su 25º grande.
Novak Djokovic sigue escribiendo historia en el Abierto de Australia, el torneo que ha ganado diez veces. El serbio venció al neerlandés Botic Van de Zandschulp por 6 4, 6 4 y 7 6 4, sumó su victoria número 400 en Grand Slam y se metió en los octavos de final por decimoctava vez en Melbourne.

El duelo se jugó con calor intenso y en pista cubierta, pero tuvo un momento de tensión en el tercer set, Djokovic sufrió una torcedura en el tobillo derecho, se atendió durante varios minutos y también trató molestias y ampollas en el pie. Van de Zandschulp aprovechó la situación, rompió el saque y se puso 3 1, el neerlandés ya le había ganado a Djokovic el año pasado en Indian Wells y buscaba repetir la sorpresa.

Djokovic, con dos sets de ventaja, reaccionó a tiempo, recuperó el quiebre, aceleró el ritmo y evitó que el partido se alargara. Aun así, el cierre fue exigente, su rival tuvo dos oportunidades para forzar un cuarto set, no las tomó y el serbio cerró en el tiebreak con alivio.

Lea también: ¿Cuál es la lesión que hizo retirar a Djokovic del Australian Open?

Con este resultado, Djokovic alcanzó los octavos de final de un Grand Slam por 70ª vez y se adueñó del récord de la Era Abierta en presencias en octavos de final masculinos. También igualó a Roger Federer como el jugador con más apariciones en la cuarta ronda del Abierto de Australia y llegó a 102 victorias en Melbourne, la misma cifra del suizo, ambos son los únicos en superar las 100 en este torneo.

A sus 38 años y 255 días, Djokovic también firmó una marca de longevidad, es el hombre de mayor edad en llegar a octavos en Melbourne desde 1988, ahora espera al ganador del duelo entre Jakub Mensik y Ethan Quinn, mientras mantiene el objetivo mayor, buscar su Grand Slam número 25 y romper el empate a 24 con Margaret Court.

*Con información de EFE

Más deportes
