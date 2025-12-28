Jake Paul rompe récord pese al nocaut de Anthony Joshua

El influencer y boxeador Jake Paul volvió a sacudir la industria del deporte al registrar 33 millones de espectadores en promedio por minuto a través de Netflix, tras su combate contra el británico Anthony Joshua el pasado 19 de diciembre en Miami. A pesar de sufrir una dolorosa derrota por nocaut en el sexto asalto, que incluyó una fractura de mandíbula, la promotora MVP Promotions confirmó que el evento rompió récords de audiencia en streaming, consolidándose como uno de los sucesos más vistos del siglo XXI a nivel global.

La velada no solo fue un éxito en pantallas, logrando el primer lugar del Top 10 de Netflix en 45 países, sino que también fue una mina de oro en términos financieros. Ambos boxeadores se repartieron una bolsa histórica de 184 millones de dólares, mientras que el evento estableció un nuevo récord de taquilla para el boxeo en el Kaseya Center. Figuras del periodismo como David Faitelson destacaron que, independientemente de las críticas, Jake Paul ha estado involucrado en dos de las cinco peleas más vistas en la historia de este deporte.

No obstante, las cifras de este enfrentamiento quedaron por debajo del récord histórico de 108 millones de espectadores del combate entre Paul y Mike Tyson, y de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Tras el combate, Joshua minimizó el impacto económico, asegurando que su prioridad era demostrar sus habilidades ante el mundo. Por su parte, el "Chico Problema" enfrentará ahora una importante carga tributaria, ya que gran parte de su premio millonario estará sujeto a los impuestos de Estados Unidos y el Reino Unido.