Inicio
Más deportes

¿Fin de una era? Los Chiefs quedan fuera de los playoffs en 2025

Jue, 25/12/2025 - 12:12
La caída del campeón: sin postemporada por primera vez en 11 años tras la grave lesión de Mahomes.
Tony Gonzalez - TE - 10,940 Receiving Yards
Créditos:
AP via Joe Robbins

El dominio absoluto de los Kansas City Chiefs en la NFL llegó a un abrupto final el domingo 14 de diciembre de 2025 en el Arrowhead Stadium. Tras caer 13-16 ante los Los Angeles Chargers, el equipo dirigido por Andy Reid quedó matemáticamente eliminado de la contienda por los playoffs por primera vez en la era de Patrick Mahomes. La derrota no solo sepultó sus aspiraciones al Super Bowl LX, sino que dejó una herida mayor: la confirmación de una rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda de su quarterback estrella, quien estará fuera de los campos hasta finales de 2026.

La eliminación marca un hito histórico de vulnerabilidad para una franquicia que había convertido la Final de Conferencia en una cita anual. Con un récord de 6-8 y tres derrotas consecutivas, los Chiefs se despiden de una racha de nueve títulos divisionales consecutivos en la AFC Oeste, cediendo el trono a unos revitalizados Denver Broncos y Chargers.

El vacío que deja Mahomes es profundo. Sin su movilidad característica y con un roster que muestra signos de desgaste salarial, la ofensiva se ha desplomado a niveles no vistos desde 2014. Hoy, en plena jornada navideña, el equipo sale al campo con su tercer quarterback, Chris Oladokun, simbolizando el cierre de un ciclo que para muchos analistas significa el fin de la dinastía más importante de la última década.

El futuro inmediato de Kansas City es una incógnita. Con Travis Kelce enfrentando rumores de retiro y una reconstrucción forzada por la salud de su capitán, la AFC se prepara para un nuevo orden jerárquico donde los Chiefs, por ahora, han dejado de ser los protagonistas.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
NFL
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
¿Qué esperar del gran final de Stranger Things?
Stranger Things final
El episodio final de la exitosa serie de Netflix 'Stranger Things' se estrenará el miércoles 31 de diciembre.
Colombia
Más de 40 muertos durante Navidad en Colombia, según el balance oficial
Imagen de referencia de asesinatos.
La Policía Nacional reportó una disminución en homicidios y muertes viales durante la Navidad, aunque atendió más de 30.000 llamadas por riñas, pólvora y convivencia.
Entretenimiento
"Atrevida", Jessica Cediel se defiende de Tuti Vargas
Jessica Cediel se defiende de Tuti Vargas
Jessica Cediel compartió un mensaje defendiéndose de 'Tuti' Vargas y demás críticas que recibió por fotos del velorio de su padre.
Fútbol
El Boxing Day: una tradición rota en la Premier
'Boxing Day' CC 1
Solo un partido se jugará el 26 de diciembre en una jornada fragmentada por los contratos de TV.