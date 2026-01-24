Carlos Giraldo aclara si se va de 'La Red'

Caracol Televisión continúa consolidándose como uno de los canales más fuertes de la televisión colombiana, liderando diariamente los índices de audiencia con varios de sus programas. No obstante, en los últimos meses la salida de algunas figuras del canal ha generado inquietud entre los televidentes, quienes se preguntan constantemente por el futuro de sus presentadores favoritos. En medio de estos rumores, Carlos Giraldo, uno de los rostros más reconocidos de ‘La Red’, decidió aclarar si se despedirá o no del programa.

Más de una década acompañando a los televidentes

Desde hace más de diez años, ‘La Red’ se ha convertido en un referente del entretenimiento en la televisión colombiana, acompañando a los hogares cada fin de semana con información sobre la vida de las principales figuras del espectáculo. El programa cuenta con un equipo consolidado de presentadores integrado por Mary Méndez, Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo, Carlos Giraldo y Frank Solano, cuya química frente a las cámaras ha sido clave en su éxito.

A pesar de los cambios que ha tenido el canal recientemente, el formato se ha mantenido estable, fortaleciendo la conexión entre sus integrantes y el público.

¿Carlos Giraldo se va de ‘La Red’?

Los rumores sobre una posible salida de Carlos Giraldo surgieron a raíz de su proceso de pensión, lo que llevó a muchos a pensar que su ciclo en Caracol Televisión estaría llegando a su fin. Sin embargo, el presentador despejó las dudas durante una entrevista concedida a la emisora ‘La Kalle’, donde fue enfático al asegurar que no se va del programa.

“¿Sabe qué es lo que pasa con la pensión? Que a mí me faltan unas cuantas semanas. Entonces necesito todavía estar trabajando este añito y todavía el otro. Ya tengo la edad y me faltan unas semanas”, explicó Giraldo.

El presentador también dejó claro que esta situación es conocida dentro del canal y que no se trata de una decisión inesperada.

“Eso en el canal ya lo tienen claro porque esto se habló hace un par de años y muy seguramente están esperando que se cumplan las semanas, pero hasta el momento no han dicho nada. Seguimos los cuatro que quedamos”, añadió.

Con su característico humor, Giraldo cerró el tema diciendo:

“El problema mío es de semanas, no de edad, aunque eso sí, estoy como un lulo”.