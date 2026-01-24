Bad Bunny convirtió a Medellín en territorio boricua este viernes 23 de enero con el arranque de su esperada gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. El estadio Atanasio Girardot fue el epicentro de una noche inolvidable que reunió a miles de fanáticos provenientes de distintos países de Latinoamérica, quienes llegaron con banderas, camisetas y la expectativa de presenciar uno de los conciertos más importantes del inicio del año.

Desde tempranas horas, la capital antioqueña vivió un ambiente festivo que reflejaba la magnitud del evento. Puerto Rico, Colombia y el resto del continente se encontraron en un mismo lugar para celebrar la música y el mensaje de unidad que caracteriza al artista.

Un inicio puntual y una energía desbordante

El concierto comenzó a las 8:00 p. m. con la presentación de la agrupación puertorriqueña Chuwi, que calentó al público antes de la salida del artista principal. Tal como estaba programado, Bad Bunny apareció en escena a las 9:00 p. m., un detalle que fue ampliamente celebrado por los asistentes.

El show arrancó con “LA MuDANZA”, la primera canción del setlist, y bastaron unos segundos para que el estadio estallara en gritos y saltos. La conexión entre el artista y el público fue inmediata.

Un mensaje de unión entre Puerto Rico y Colombia

Durante los primeros minutos del espectáculo, Bad Bunny se dirigió al público con un mensaje cargado de emoción, destacando la hermandad entre los pueblos latinoamericanos y el valor de disfrutar las cosas simples de la vida: cantar, bailar, reír y compartir con quienes se ama. Sus palabras reforzaron el concepto del tour, enfocado en la cercanía y la identidad cultural.

La canción exclusiva que marcó la noche en Medellín

Uno de los momentos más esperados del concierto llegó cuando las pantallas anunciaron una canción exclusiva, interpretada únicamente en esta primera fecha en Medellín. Según explicó el propio artista, el tema no se repetiría en ninguna otra ciudad ni presentación de la gira.

El estadio quedó en silencio mientras sonaban los primeros acordes, que sorprendieron al público con un fragmento icónico de Diomedes Díaz, generando una ovación inmediata. Acto seguido, las luces se apagaron y Bad Bunny apareció sobre el techo de una escenografía en forma de casa para interpretar “No me quiero casar”, uno de los instantes más memorables de la noche.