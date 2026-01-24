Carolina Cruz hace inesperada confesión sobre Lincoln Palomeque

Carolina Cruz se ha consolidado como una de las figuras más queridas y reconocidas del entretenimiento en Colombia. Su trayectoria como presentadora, empresaria y modelo la ha mantenido vigente durante años; sin embargo, fue en 2022 cuando su vida personal tomó un nuevo rumbo tras confirmar su separación de Lincoln Palomeque, con quien compartió más de una década de relación y tuvo a sus dos hijos, Matías y Salvador.

Aunque la noticia representó un momento difícil, ambos han dejado claro que su prioridad es el bienestar emocional de sus hijos, motivo por el cual han trabajado en mantener una relación cordial y respetuosa.

Una separación sin conflictos y con enfoque en sus hijos

Desde que anunciaron su ruptura, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque han optado por la discreción frente a los motivos que los llevaron a tomar caminos separados. No obstante, han sido vistos juntos en cumpleaños, fechas especiales y actividades escolares, demostrando que la crianza compartida sigue siendo un pilar fundamental en sus vidas.

Esta cercanía ha despertado curiosidad entre sus seguidores, especialmente porque la presentadora de ‘Día a Día’ confirmó hace más de dos años su relación con el piloto Jamil Farah, iniciando así una nueva etapa personal.

Terapia y fe: claves en su proceso de sanación

En diferentes entrevistas, la vallecaucana ha reconocido que atravesar una separación no fue un proceso sencillo. La presentadora ha hablado abiertamente sobre la importancia de la terapia y de su acercamiento a Dios como herramientas fundamentales para sanar heridas emocionales, tanto de pareja como de su historia personal.

Este proceso de crecimiento interior le ha permitido fortalecer su rol como madre y construir una relación sana con el padre de sus hijos.

El ejemplo de sus padres y la crianza respetuosa

Durante uno de los más recientes episodios de su pódcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’, Cruz explicó que la forma en la que hoy maneja su relación con Lincoln Palomeque tiene raíces profundas en su propia infancia y en el ejemplo que recibió de sus padres, quienes también atravesaron una separación.

“Mis papás se separaron cuando mi hermano y yo ya estábamos muy grandes, yo tenía como 20. Ellos se separaron la primera vez, volvieron para el momento de mi reinado y ya se volvieron a separar, pero yo crecí con un hogar unido hasta mis 20 años, con mi papá y mi mamá en la casa, sin una falta de respeto, sin una tercera persona ahí como en la mitad, en discordia”, relató la también exreina de belleza.