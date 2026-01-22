Inicio
Juan Diego Alvira le dice adiós a Canal Uno, ¿para dónde se va?

Jue, 22/01/2026 - 17:37
Juan Diego Alvira confirmó que no va más en 'Sin carreta' de Canal Uno y que dará un paso importante en su carrera.
Juan Diego Alvira, uno de los periodistas y presentadores más reconocidos de Colombia, vuelve a ser noticia tras confirmar un importante giro en su trayectoria profesional. Con una carrera consolidada en medios de gran relevancia como City TV, Noticias Caracol y la Revista Semana, ha sabido ganarse el respeto del público gracias a su estilo cercano, crítico y comprometido con la información.

Hace poco más de un año, el comunicador cumplió uno de sus mayores sueños al lanzar Sin carreta, un proyecto propio en el Canal Uno que no solo lideró desde la presentación, sino también desde la dirección. El programa se convirtió en una apuesta personal que logró materializar una idea que durante años había rondado su vida profesional. Por eso, su salida tomó por sorpresa a seguidores y colegas, quienes imaginaban a Alvira al frente del espacio durante mucho más tiempo.

Pese a la nostalgia que implicó cerrar ese ciclo, Juan Diego Alvira dejó claro que la decisión respondió a su deseo de seguir creciendo y explorando nuevas formas de ejercer el periodismo. Aunque en un primer momento no reveló cuál sería su próximo destino laboral, con el paso de las semanas se confirmó su llegada a Caracol Radio, donde ahora hace parte del Noticiero del Mediodía.

En esta nueva etapa, el ibaguereño comparte micrófonos nuevamente con Vanessa de la Torre, excompañera de Noticias Caracol, una dupla que ha sido bien recibida por la audiencia y que refleja la cercanía y el profesionalismo que los ha caracterizado a lo largo de los años.

Juan Diego Alvira
