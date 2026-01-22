Marylin Patiño habla del padre de sus hijos que murió hace 2 años

Marylin Patiño Zapata se ha convertido en una de las participantes más comentadas de La Casa de los Famosos. Su ingreso directo al reality el pasado 12 de enero no solo despertó interés por su trayectoria artística, sino también por la impactante historia personal que reveló recientemente frente a millones de televidentes.

Reconocida por su participación en exitosas producciones como Sin tetas no hay paraíso, Oye bonita, Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso, donde interpretó a Lucía Barrios, la actriz ha construido una carrera sólida en la televisión nacional desde su debut actoral en 2003.

¿Cómo le ha ido en La casa de los famosos?

Actualmente, Marylin Patiño compite junto a reconocidas figuras del entretenimiento en el reality. Hasta ahora, solo se ha registrado una eliminación, la de Luisa Cortina, mientras que la DJ Marcela Reyes sorprendió al público con su retiro voluntario del programa en su primera semana de trasmisión.

Uno de los momentos más emotivos para la caleña llegó durante su participación en la sección “Línea de vida”, conducida por Carla Giraldo, un espacio en el que los famosos comparten los episodios más difíciles de su pasado.