Marylin Patiño habla del padre de sus hijos que murió hace 2 años

Marylin Patiño Zapata se ha convertido en una de las participantes más comentadas de La Casa de los Famosos. Su ingreso directo al reality el pasado 12 de enero no solo despertó interés por su trayectoria artística, sino también por la impactante historia personal que reveló recientemente frente a millones de televidentes.
Reconocida por su participación en exitosas producciones como Sin tetas no hay paraíso, Oye bonita, Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso, donde interpretó a Lucía Barrios, la actriz ha construido una carrera sólida en la televisión nacional desde su debut actoral en 2003.
¿Cómo le ha ido en La casa de los famosos?
Actualmente, Marylin Patiño compite junto a reconocidas figuras del entretenimiento en el reality. Hasta ahora, solo se ha registrado una eliminación, la de Luisa Cortina, mientras que la DJ Marcela Reyes sorprendió al público con su retiro voluntario del programa en su primera semana de trasmisión.
Uno de los momentos más emotivos para la caleña llegó durante su participación en la sección “Línea de vida”, conducida por Carla Giraldo, un espacio en el que los famosos comparten los episodios más difíciles de su pasado.
Una infancia marcada por la violencia
Durante su relato, Marilyn Patiño reveló que creció en una familia disfuncional y ausente, profundamente golpeada por el conflicto armado en Colombia. Su padre fue asesinado y su madre tuvo que desaparecer para proteger su vida, hechos que marcaron su infancia de manera irreversible.
A los 16 años, la actriz tomó la decisión de abandonar su hogar debido a los abusos que sufría su madre por parte de su nueva pareja. Fue entonces cuando llegó a Bogotá, donde inició su camino en el modelaje y, posteriormente, en la actuación.
Amor, perdón y tragedia
En 2018, Marilyn se convirtió en madre por primera vez, fruto de su relación con Héctor Fabián Bonilla. Sin embargo, en ese mismo periodo descubrió una infidelidad, situación que decidió perdonar. Un año después nació su segundo hijo, pero una nueva traición la llevó a tomar la decisión de separarse una vez sus hijos crecieran.
El destino, no obstante, le tenía preparado un golpe devastador. El 15 de octubre de 2023, Héctor Fabián Bonilla fue asesinado de manera violenta cuando se desplazaba desde Cali hacia Caloto, Cauca. Según se conoció, fue interceptado por hombres armados, amarrado y posteriormente asesinado junto a otras tres personas.
Tiempo después de esta tragedia, Patiño decidió darse una nueva oportunidad en el amor y se convirtió en madre por tercera vez. Su hija Milagros, según contó, sería fruto de una relación con un amigo cercano, hecho que generó duras críticas en redes sociales y en la opinión pública.
Hoy, la actriz se muestra más fuerte y transparente que nunca dentro de La Casa de los Famosos, donde su historia de resiliencia, dolor y superación ha tocado a miles de espectadores.