Emergencia forestal en Chile ya deja 21 víctimas fatales

Jue, 22/01/2026 - 09:38
El Gobierno advierte que el número de fallecidos podría aumentar mientras se registran cuatro detenciones por los siniestros.
EFE

La crisis por los incendios forestales en el sur de Chile se agravó este jueves tras la confirmación de 21 fallecidos en las regiones de Ñuble y Biobío.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que el impacto social es “devastador”: hay más de 20.000 damnificados, 817 viviendas totalmente destruidas y cerca de 40.000 hectáreas arrasadas por el fuego, en un radio de 400 a 500 kilómetros de Santiago.

Las autoridades advirtieron que el número de muertos podría aumentar. “Podría haber más fallecidos entre los escombros”, señaló Elizalde, mientras el Servicio Médico Legal (SML) y la policía realizan rastreos en las zonas más afectadas. En paralelo, el ministro Luis Cordero confirmó la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas al origen de algunos focos.

En un gesto de unidad política, el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, que asumirá el 11 de marzo, se trasladaron a los sectores afectados. Según se indicó, el Gobierno concentra esfuerzos en la contención y ayuda inmediata, mientras el equipo entrante ya trabaja en lineamientos para la reconstrucción.

La temporada 2025-2026 muestra cifras críticas: se han quemado más de 62.800 hectáreas, un alza superior al 200% frente al ciclo anterior. Expertos atribuyen la expansión del fuego a la sequía prolongada, el cambio climático y el avance de la interfaz urbano-rural, donde viviendas y vegetación conviven sin barreras de seguridad.

