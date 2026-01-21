Trump en Davos: claves para entender el Foro Económico Mundial

Este 21 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una intervención especial en el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza. En un evento que suele girar alrededor de crecimiento, tecnología y cooperación, su discurso terminó concentrando miradas por un asunto geopolítico: su insistencia en la idea de que Washington debe tener "derecho, título y propiedad" sobre Groenlandia, aunque dijo que no usaría la fuerza.

¿Qué es Davos? y ¿por qué importa?

El Foro Económico Mundial es una fundación que cada enero reúne en Davos-Klosters a líderes políticos, empresarios, académicos y organizaciones sociales. No es un organismo multilateral ni emite decisiones vinculantes. Su peso está, más bien, en lo que pasa alrededor: reuniones privadas, contactos, anuncios y señales que se leen como termómetro de prioridades, tanto de gobiernos como de grandes compañías.

La edición 2026 se realiza del 19 al 23 de enero y se presenta bajo el lema "A Spirit of Dialogue". En la práctica, eso se traduce en una agenda amplia: comercio, seguridad, tecnología, inteligencia artificial, energía y clima. Davos funciona como vitrina de mensajes públicos, sí, pero también como un espacio donde se tantean alineamientos y se ajustan estrategias.

Lea aquí: Denuncias de acoso sacuden a Fuerza Ciudadana y a Carlos Caicedo

¿Quiénes asisten? y ¿cómo se mueve la conversación?

El WEF destacó para 2026 la asistencia de más de 60 jefes de Estado y de gobierno, además de delegaciones empresariales y de organismos internacionales. La dinámica combina paneles abiertos con sesiones cerradas, bilaterales, encuentros con inversionistas y conversaciones de pasillo que, a veces, terminan siendo más decisivas que el escenario principal.

En ese contexto, un discurso de alto perfil puede cambiar el foco del día. No necesita “resolver” nada para impactar: basta con marcar un tema que todos deban responder, matizar o intentar contener.

La intervención de Trump: Groenlandia, OTAN y presión comercial

Trump participó con un "special address" dentro de la programación oficial. Según reportes periodísticos, insistió en que Estados Unidos debería obtener control sobre Groenlandia, lo enmarcó como un asunto de seguridad en el Ártico y mencionó la competencia con Rusia y China como parte del argumento.

También dijo que no recurriría a la fuerza. Sin embargo, el mensaje no se quedó en lo simbólico: se informó que planteó el uso de aranceles como elemento de presión en una eventual negociación, incluyendo referencias a Dinamarca, país al que pertenece Groenlandia como territorio autónomo.

La reacción danesa fue de rechazo, reafirmando la soberanía sobre Groenlandia y recordando la relevancia del respeto a la integridad territorial, un punto particularmente sensible entre aliados en la OTAN.

¿Por qué este episodio explica cómo opera Davos?

Lo ocurrido muestra una tensión típica del foro: la agenda oficial y la agenda real no siempre coinciden. Davos puede tener cientos de sesiones sobre innovación y crecimiento, pero una frase con peso geopolítico reordena conversaciones, dispara lecturas en mercados y fuerza a gobiernos y empresas a tomar posición, aunque sea con cautela.

También deja una idea clara: Davos no es solo economía. En un mismo espacio se cruzan lo comercial (aranceles), lo estratégico (seguridad y alianzas) y lo político (soberanía, negociación, reputación). Por eso, intervenciones como la de Trump se interpretan como señales de prioridades y estilo de gobierno, con efectos que pueden sentirse más allá del auditorio.

Davos 2026 se vende como un llamado al diálogo, pero el episodio alrededor de Groenlandia recuerda que el diálogo, en política internacional, no borra las fricciones: las pone en un escenario donde todos miran, escuchan y calculan costos. En ese juego, una intervención basta para mover el tablero del foro, aunque no deje una resolución firmada.