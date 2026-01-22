El anuncio del Gobierno de Ecuador de incrementar en un 30% los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia, a partir del próximo 1 de febrero, afectaría de manera directa el comercio exterior de Cali.

Ecuador ocupa un lugar estratégico en la dinámica exportadora de la ciudad. Según cifras del Centro de Inteligencia Económica y Competitividad (CIEC), los productos exportados por empresas caleñas hacia ese país generaron un impacto superior a los USD 150 millones durante 2024, consolidándolo como uno de los principales destinos de las ventas externas locales.

Lea también: Colombia suspendió temporalmente exportaciones de energía a Ecuador

Entre los productos más exportados desde Cali al mercado ecuatoriano se destacan medicamentos, dentífricos y jabones, azúcar, aceites y margarinas, así como almidón de maíz. Estos bienes reflejan la fuerte presencia de sectores como el farmacéutico, el de consumo masivo y la industria alimentaria, claves para la economía y el empleo en la ciudad.

La decisión del presidente de Ecuador, adoptada “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes” en materia de narcotráfico y minería ilegal en la frontera con Colombia, podría tener un impacto significativo en la economía caleña, considerando que Ecuador es el segundo socio comercial del Valle del Cauca.

“Esta decisión afectaría el comercio de grandes y medianas empresas y podría golpear al empleo, directamente relacionado con las exportaciones. En Cali venimos reduciendo el desempleo, alcanzando las menores cifras registradas en 19 años, y trabajando en programas como Mi Primera Exportación. Por eso nos sumamos al llamado de gremios y empresarios a la cordura y la búsqueda de soluciones”, afirmó la secretaria de Desarrollo Económico de Cali, Mábel Lara.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se reiteró el compromiso con la defensa del tejido empresarial y el empleo en la ciudad. La entidad anunció que continuará articulando acciones con los gremios y el sector productivo para mitigar los impactos de esta medida, proteger a los exportadores y preservar los avances económicos y sociales alcanzados por Cali en los últimos años.