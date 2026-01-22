BOGOSHORTS en Festival de Clermont-Ferrand 2026: cine colombiano

Del 30 de enero al 7 de febrero de 2026, el Universo BOGOSHORTS lidera la delegación colombiana en la 48ª edición del Festival de Cortometrajes de Clermont-Ferrand en Francia, el evento más relevante del mundo en este formato. Con la participación de 17 cortometrajes que han pasado por el festival bogotano, el estreno de un nuevo catálogo de distribución y la representación del proyecto Los afectos en el mercado de industria, esta presencia busca consolidar a Colombia y Latinoamérica como referentes creativos y fortalecer conexiones comerciales con compradores globales.

¿Sabía usted que Clermont-Ferrand es considerado el "Cannes de los cortos"?

Este año, el proyecto colombiano Los afectos, de Paola Ochoa y Juan Sebastián Sarmiento, logró un acceso directo (fast track) gracias al BOGOSHORTS Film Market, permitiéndoles presentar su pitch ante los productores más influyentes del circuito europeo.

Además del talento en desarrollo, la BOGOSHORTS Film Agency aterriza en el mercado francés con un catálogo renovado de más de 300 títulos, presentando seis novedades para la temporada 2026/2027. Obras de ficción, animación y documental como La ley de las acciones y Pan buscarán su camino hacia audiencias internacionales en las principales ventanas del mundo.

La agenda incluye el esperado evento de networking "Sweet Colombian Morning", donde 'Proimágenes Colombia' y BOGOSHORTS reunirán a festivales y distribuidores el 4 de febrero. En la pantalla, se destaca el corto Una vez en un cuerpo, ganador de la Santa Lucía, que compite oficialmente tras su exitoso paso por 'Sundance' y 'Locarno', reafirmando que el cine breve del país está en su mejor momento.