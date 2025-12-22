Cine y arte gratis: El plan de Bogoshorts para estas vacaciones

El festival BOGOSHORTS extiende su magia durante enero de 2026 con una serie de exposiciones artísticas de entrada libre en tres puntos estratégicos de Bogotá, ofreciendo una alternativa cultural para las familias durante el receso escolar. Esta iniciativa, denominada "BOGOSHORTS Expone", busca que el público recorra la ciudad y descubra el cine corto desde lenguajes como la animación, la ilustración y el diseño gráfico.

La ruta inicia en la Alianza Francesa (Sede Centro) con la exposición "Entre Armaduras y Fotogramas", disponible del 12 al 30 de enero. En este espacio, los niños podrán conocer de cerca el corazón del cine animado mediante una muestra detallada de las maquetas, personajes y estructuras reales utilizadas en el Stop Motion colombiano.

Para quienes prefieren un recorrido al aire libre, la Plazoleta de CityU alberga hasta el 31 de enero la muestra Cinemato/GRÁFICA XIX. Esta exhibición presenta los afiches de la Competencia Nacional, piezas que capturan la identidad visual de las historias del festival y que compitieron por el premio a Mejor Afiche.

Finalmente, la Cinemateca de Bogotá reabre desde el 5 de enero la exposición "Revelaciones de la quinta dimensión". Esta muestra de Populardelujo presenta las visiones oníricas del maestro Arnulfo Herrada, invitando a los jóvenes y adultos a explorar el universo interior de uno de los creadores más singulares de la gráfica popular del país.