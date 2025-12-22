Inicio
Entretenimiento

Cine y arte gratis: El plan de Bogoshorts para estas vacaciones

Lun, 22/12/2025 - 14:20
Cine y arte gratis en Bogotá: una ruta de exposiciones ideal para disfrutar con niños en vacaciones.
Imagen tomada del ganador al mejor corto de ficción
Créditos:
Cortesía: Bogoshorts | Sección mejor corto de ficción

El festival BOGOSHORTS extiende su magia durante enero de 2026 con una serie de exposiciones artísticas de entrada libre en tres puntos estratégicos de Bogotá, ofreciendo una alternativa cultural para las familias durante el receso escolar. Esta iniciativa, denominada "BOGOSHORTS Expone", busca que el público recorra la ciudad y descubra el cine corto desde lenguajes como la animación, la ilustración y el diseño gráfico.

La ruta inicia en la Alianza Francesa (Sede Centro) con la exposición "Entre Armaduras y Fotogramas", disponible del 12 al 30 de enero. En este espacio, los niños podrán conocer de cerca el corazón del cine animado mediante una muestra detallada de las maquetas, personajes y estructuras reales utilizadas en el Stop Motion colombiano.

Para quienes prefieren un recorrido al aire libre, la Plazoleta de CityU alberga hasta el 31 de enero la muestra Cinemato/GRÁFICA XIX. Esta exhibición presenta los afiches de la Competencia Nacional, piezas que capturan la identidad visual de las historias del festival y que compitieron por el premio a Mejor Afiche.

Finalmente, la Cinemateca de Bogotá reabre desde el 5 de enero la exposición "Revelaciones de la quinta dimensión". Esta muestra de Populardelujo presenta las visiones oníricas del maestro Arnulfo Herrada, invitando a los jóvenes y adultos a explorar el universo interior de uno de los creadores más singulares de la gráfica popular del país.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Cine
Cultura
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Cine y arte gratis: El plan de Bogoshorts para estas vacaciones
Imagen tomada del ganador al mejor corto de ficción
Cine y arte gratis en Bogotá: una ruta de exposiciones ideal para disfrutar con niños en vacaciones.
Colombia
Gobierno Petro reactiva fumigación con glifosato en zonas de conflicto
Imagen de referencia de aspersión con glifosato.
El ministro de Justicia (e) anunció aspersión terrestre con drones en áreas donde grupos armados obligan a campesinos a sembrar coca, en medio de crisis de orden público.
Regiones
Suspenden CDA que expidió revisión al bus escolar accidentado en Antioquia
Bus cayó a un abismo en Antioquia.
La Superintendencia de Transporte suspendió por seis meses al CDA que certificó el bus del accidente en Antioquia donde murieron 17 personas, 16 de ellas estudiantes.
Colombia
Fiscalía impone extinción de dominio a 23 bienes del caso Centros Poblados
Fiscalía General de la Nación.
Las medidas cautelares buscan recuperar recursos públicos desviados en el contrato de internet rural y afectan bienes de implicados y un inmueble de la exministra TIC.
Kien Opina
Robinson Castillo
Sáb, 20/12/2025 - 21:32
Las 15 predicciones que podrían sorprender al mundo en 2026
Robinson Castillo
Alejandro Toro
Sáb, 20/12/2025 - 21:18
Génesis, el apocalipsis de la IA
Alejandro Toro
Amílkar-Hernández
Sáb, 20/12/2025 - 16:54
26 predicciones para el 2026
Amílkar Hernández
Cristina Plazas Michelsen
Sáb, 20/12/2025 - 13:39
Empresa criminal
Cristina Plazas Michelsen