El nombre de Bad Bunny vuelve a acaparar titulares, esta vez lejos de los escenarios musicales y más cerca de la polémica. A pocas semanas del Super Bowl LX, que se celebrará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, se conocieron detalles sobre las exigencias impuestas por el artista puertorriqueño para el show de medio tiempo, uno de los espectáculos televisivos más vistos a nivel mundial.

La información, que comenzó a circular en redes sociales, reveló una serie de requisitos físicos, técnicos y laborales que debían cumplir quienes aspiraban a formar parte del equipo artístico del evento.

Los estrictos requisitos para trabajar con Bad Bunny en el Super Bowl

Según los datos difundidos, el equipo de Bad Bunny habría establecido criterios bastante específicos para la selección de bailarines y performers. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la estatura, ya que los aspirantes debían medir entre 1,78 y 1,85 metros, un rango que dejó automáticamente por fuera a numerosos interesados.

A esto se sumaron exigencias relacionadas con la condición física. Los candidatos debían contar con una complexión delgada y atlética, además de estar preparados para enfrentar jornadas de trabajo intensas y físicamente demandantes.