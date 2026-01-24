El nombre de Bad Bunny vuelve a acaparar titulares, esta vez lejos de los escenarios musicales y más cerca de la polémica. A pocas semanas del Super Bowl LX, que se celebrará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, se conocieron detalles sobre las exigencias impuestas por el artista puertorriqueño para el show de medio tiempo, uno de los espectáculos televisivos más vistos a nivel mundial.
La información, que comenzó a circular en redes sociales, reveló una serie de requisitos físicos, técnicos y laborales que debían cumplir quienes aspiraban a formar parte del equipo artístico del evento.
Los estrictos requisitos para trabajar con Bad Bunny en el Super Bowl
Según los datos difundidos, el equipo de Bad Bunny habría establecido criterios bastante específicos para la selección de bailarines y performers. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la estatura, ya que los aspirantes debían medir entre 1,78 y 1,85 metros, un rango que dejó automáticamente por fuera a numerosos interesados.
A esto se sumaron exigencias relacionadas con la condición física. Los candidatos debían contar con una complexión delgada y atlética, además de estar preparados para enfrentar jornadas de trabajo intensas y físicamente demandantes.
Vestuarios pesados y alta resistencia física
Otro de los puntos que generó debate fue la obligación de usar vestuarios o disfraces de hasta 18 kilos de peso, los cuales cubrirían completamente el cuerpo durante largos periodos de tiempo. Esta condición implicaría un esfuerzo físico considerable, especialmente durante ensayos y presentaciones en vivo.
Asimismo, se solicitaba experiencia previa en artes de marcha o coreografías sincronizadas, elevando el nivel técnico de la convocatoria y reduciendo el margen para artistas sin trayectoria específica en este tipo de espectáculos.
Pago por hora y reacciones en redes sociales
En cuanto a la remuneración, la paga establecida sería de 18,70 dólares por hora, lo que equivale aproximadamente a 70.000 pesos colombianos, siempre y cuando los seleccionados contaran con permiso legal para trabajar en Estados Unidos.
Esta cifra fue uno de los puntos más criticados por los seguidores del cantante. En redes sociales, varios usuarios calificaron las condiciones como “excesivas” en relación con el pago, mientras que otros expresaron su decepción por no cumplir con el perfil requerido.
Sin embargo, también hubo quienes defendieron la convocatoria, señalando que participar en un evento como el Super Bowl representa una vitrina internacional invaluable. Algunos aspirantes incluso decidieron documentar todo el proceso de postulación, convirtiéndolo en contenido para redes sociales.