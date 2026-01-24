Inicio
Entretenimiento

Se filtran supuestas exigencias de Bad Bunny para el Super Bowl

Sáb, 24/01/2026 - 09:31
En redes rondan rumores sobre las exigencias de Bad Bunny para su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026.
Bad Bunny Super Bowl
Créditos:
EFE

El nombre de Bad Bunny vuelve a acaparar titulares, esta vez lejos de los escenarios musicales y más cerca de la polémica. A pocas semanas del Super Bowl LX, que se celebrará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, se conocieron detalles sobre las exigencias impuestas por el artista puertorriqueño para el show de medio tiempo, uno de los espectáculos televisivos más vistos a nivel mundial.

La información, que comenzó a circular en redes sociales, reveló una serie de requisitos físicos, técnicos y laborales que debían cumplir quienes aspiraban a formar parte del equipo artístico del evento.

Los estrictos requisitos para trabajar con Bad Bunny en el Super Bowl

Según los datos difundidos, el equipo de Bad Bunny habría establecido criterios bastante específicos para la selección de bailarines y performers. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la estatura, ya que los aspirantes debían medir entre 1,78 y 1,85 metros, un rango que dejó automáticamente por fuera a numerosos interesados.

A esto se sumaron exigencias relacionadas con la condición física. Los candidatos debían contar con una complexión delgada y atlética, además de estar preparados para enfrentar jornadas de trabajo intensas y físicamente demandantes.

Vestuarios pesados y alta resistencia física

Otro de los puntos que generó debate fue la obligación de usar vestuarios o disfraces de hasta 18 kilos de peso, los cuales cubrirían completamente el cuerpo durante largos periodos de tiempo. Esta condición implicaría un esfuerzo físico considerable, especialmente durante ensayos y presentaciones en vivo.

Asimismo, se solicitaba experiencia previa en artes de marcha o coreografías sincronizadas, elevando el nivel técnico de la convocatoria y reduciendo el margen para artistas sin trayectoria específica en este tipo de espectáculos.

Pago por hora y reacciones en redes sociales

En cuanto a la remuneración, la paga establecida sería de 18,70 dólares por hora, lo que equivale aproximadamente a 70.000 pesos colombianos, siempre y cuando los seleccionados contaran con permiso legal para trabajar en Estados Unidos.

Esta cifra fue uno de los puntos más criticados por los seguidores del cantante. En redes sociales, varios usuarios calificaron las condiciones como “excesivas” en relación con el pago, mientras que otros expresaron su decepción por no cumplir con el perfil requerido.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron la convocatoria, señalando que participar en un evento como el Super Bowl representa una vitrina internacional invaluable. Algunos aspirantes incluso decidieron documentar todo el proceso de postulación, convirtiéndolo en contenido para redes sociales.

Creado Por
Kienyke.com
Bad Bunny
Super Bowl
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Empleado de Frisby denuncia humillaciones y su caso se vuelve viral
maltrato-empleado-Frisby-Ibagué
Empleado de Frisby rompe en llanto en su turno, habla de “humillaciones” y el momento queda grabado.
Entretenimiento
Carlos Giraldo aclara si se va de 'La Red'
Carlos Giraldo La Red
A raíz de los rumores que apuntan a que ya se pensiona, Carlos Giraldo respondió si abandona 'La red'.
Entretenimiento
Se filtran supuestas exigencias de Bad Bunny para el Super Bowl
Bad Bunny Super Bowl
En redes rondan rumores sobre las exigencias de Bad Bunny para su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026.
Más deportes
Djokovic avanza en Australia y firma su victoria 400 en Grand Slam
Djokovic -Abierto -Australia
El serbio superó molestias físicas, hizo historia en Melbourne y sigue en busca de su 25º grande.