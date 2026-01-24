Un video grabado en un restaurante Frisby de Ibagué se volvió viral en redes sociales y puso en el centro de la conversación el trato laboral dentro de los establecimientos de comida rápida.

En las imágenes se observa a un empleado visiblemente afectado, llorando y hablando frente a clientes durante su jornada de trabajo, mientras expresa su inconformidad por la manera en la que, según él, es tratado en su lugar de trabajo.

En medio del llanto, el trabajador manifiesta sentirse humillado y agotado emocionalmente. En el video se le escucha decir frases como “esto no es justo”, “no aguanto más humillaciones” y “uno viene a trabajar con ganas y lo tratan mal”, palabras que rápidamente generaron reacciones entre usuarios que compartieron el contenido y debatieron sobre las condiciones laborales en el sector.

El hecho de que la situación ocurriera frente a clientes y en horario laboral aumentó el impacto del video, que se difundió masivamente en plataformas digitales. Muchos usuarios expresaron solidaridad con el empleado, mientras otros pidieron esperar una versión oficial de la empresa antes de sacar conclusiones. Hasta el momento, no se conoce la existencia de una denuncia formal ante autoridades laborales.

El caso ha reabierto el debate sobre el manejo del personal, la presión laboral y el bienestar emocional de los trabajadores en restaurantes de alta demanda. Especialistas en temas laborales han señalado en redes sociales la importancia de que las empresas cuenten con canales internos adecuados para atender quejas y conflictos antes de que escalen a este tipo de situaciones públicas.

Es importante señalar que, hasta ahora, Frisby no se ha pronunciado oficialmente frente a este hecho, el cual se conoció únicamente a través de redes sociales. Mientras tanto, el video continúa circulando y generando discusión sobre los límites del trato laboral y la dignidad de los trabajadores.