Las 8 universidades de Colombia que están entre las mejores del mundo en 2026

Elegir una universidad es una de las decisiones más importantes para miles de jóvenes colombianos que buscan formación de calidad y reconocimiento internacional. En ese proceso, los rankings universitarios se han convertido en una referencia clave, pues miden el desempeño de las instituciones con base en criterios como reputación académica, empleabilidad de los egresados, producción investigativa y proyección internacional.

En ese contexto, el QS World University Rankings 2026, elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS), volvió a ubicar a ocho universidades de Colombia entre las 1.000 mejores del mundo, un resultado que refleja la consolidación de estas instituciones en medio de una competencia cada vez más exigente a nivel global.

¿Qué es el QS World University Rankings y por qué es importante?

El QS World University Rankings es uno de los listados universitarios más influyentes del mundo. Cada año evalúa a miles de instituciones de educación superior utilizando indicadores como reputación académica entre docentes e investigadores, reputación entre empleadores, citas por investigación, proporción de estudiantes por profesor e internacionalización.

Aparecer en este ranking no solo fortalece la imagen de las universidades, sino que también impacta en la atracción de estudiantes, profesores y alianzas académicas internacionales.

¿Cuáles son las universidades colombianas en el top 1.000 mundial?

Para la edición 2026, ocho universidades colombianas lograron mantenerse dentro del selecto grupo de las 1.000 mejores del mundo. Estas son:

Universidad de Los Andes

Universidad Nacional de Colombia

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad de Antioquia

Universidad del Rosario

Universidad de La Sabana

Universidad Eafit

Universidad Externado de Colombia

El rector de la Universidad Javeriana, el padre Luis Fernando Múnera, señaló que estos listados deben leerse con cautela. “Los rankings son una lectura de lo que hacen las universidades con unos criterios; algunos se adaptan mejor a lo que somos, otros no tanto. Por eso buscamos ser coherentes con nuestra identidad y propósitos”, afirmó.

¿Cómo fue el desempeño de las universidades en el ranking 2026?

La Universidad de los Andes se mantiene como la mejor posicionada del país, al ubicarse en el puesto 212 del ranking 2026, frente al 179 alcanzado en 2025. Pese a este movimiento, la institución ha logrado permanecer durante cuatro años consecutivos en el top 250 mundial, consolidándose como un referente regional en investigación y formación académica.

La Pontificia Universidad Javeriana aparece en la franja 347-382, mostrando estabilidad en su desempeño. La Universidad Nacional de Colombia, segunda a nivel nacional, también se mantiene dentro del grupo de élite, aunque el ranking no detalla su franja exacta.

Por su parte, la Universidad de Antioquia, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de La Sabana, la Universidad del Rosario y la Universidad Eafit se ubican entre los puestos 650 y 1.000. Aunque algunas de ellas registraron variaciones, su permanencia en este rango es vista como una señal de consistencia académica.

¿Cuántas universidades colombianas participaron en el ranking?

En total, 39 universidades colombianas fueron evaluadas en la edición 2026 del QS World University Rankings. Que solo ocho hayan logrado entrar al top 1.000 subraya el carácter riguroso del proceso y el alto nivel de competencia internacional.

Este resultado posiciona a Colombia como un actor relevante en la educación superior de la región y reafirma el papel de estas universidades como opciones destacadas para quienes buscan estudiar en instituciones con reconocimiento global en 2026.