Pensión con solo 900 semanas en Colombia: requisitos y cómo acceder en 2026

Contar con una pensión sigue siendo uno de los principales objetivos de millones de colombianos que realizan aportes durante su vida laboral. Con la reforma pensional aprobada en el país, el sistema tendrá cambios estructurales a partir de 2025 y 2026, pero también abrirá oportunidades para quienes están cerca de cumplir los requisitos. Una de las más consultadas es la posibilidad de pensionarse con solo 900 semanas cotizadas en Colombia.

Este beneficio aplica bajo condiciones específicas y está ligado al régimen de transición, una figura creada para proteger a los trabajadores que ya habían avanzado de manera significativa en sus cotizaciones antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema.

¿Quiénes pueden pensionarse con 900 semanas en Colombia?

De acuerdo con la reforma, los hombres que hayan cotizado al menos 900 semanas antes del 1.º de julio de 2025 podrán cumplir uno de los requisitos fundamentales para acogerse al régimen de transición. En el caso de las mujeres, el número de semanas exigidas es menor.

Los umbrales establecidos son:

Mujeres: 750 semanas cotizadas

Hombres: 900 semanas cotizadas

Quienes acrediten estas semanas dentro del plazo señalado podrán pensionarse bajo las reglas de la Ley 100 de 1993, sin que les aplique el aumento progresivo de semanas contemplado en la nueva ley pensional.

¿Cuántos años de trabajo equivalen a 900 semanas cotizadas?

Una de las dudas más frecuentes entre los afiliados es cuántos años de aportes representan 900 semanas. En términos prácticos:

900 semanas equivalen a cerca de 17 años y 4 meses de cotización continua

Esto significa que los hombres que hayan trabajado y cotizado ese tiempo antes de julio de 2025 conservarán las condiciones del sistema anterior, siempre que realicen los trámites dentro de los plazos definidos por la ley.

¿Qué es el régimen de transición y por qué es clave?

El régimen de transición permite que ciertos trabajadores se pensionen con las normas previas a la reforma, incluso después de que el nuevo sistema entre en vigor. Para acceder a este beneficio, es indispensable haber cumplido las semanas mínimas exigidas antes del 30 de junio de 2025, sin importar la edad del afiliado.

Este mecanismo resulta clave para quienes están en la recta final de su vida laboral y buscan evitar requisitos más exigentes en el futuro.

¿Quiénes pueden trasladarse a Colpensiones?

Colpensiones informó que podrán solicitar el traslado de régimen las personas que cumplan con las semanas del régimen de transición:

Mujeres con 750 semanas o más

Hombres con 900 semanas o más

Además, existe una figura especial para quienes tienen 47 años o más (mujeres) o 52 años o más (hombres), que les permite cambiar de fondo incluso en etapas avanzadas de cotización.

¿Hasta cuándo se puede solicitar el traslado de régimen?

La fecha límite para realizar el traslado es el 16 de julio de 2026. Este plazo es clave para quienes desean asegurar su pensión bajo las reglas anteriores y deben actuar antes de que se cierre la ventana de oportunidad.

¿Qué es la oportunidad de traslado creada por la reforma?

La reforma pensional introdujo la llamada “oportunidad de traslado”, que permite cambiar de régimen incluso si ya se alcanzó la edad de pensión:

57 años para mujeres

62 años para hombres

Para acceder a este beneficio es obligatorio realizar la doble asesoría, un proceso que compara las condiciones de Colpensiones y los fondos privados antes de tomar una decisión definitiva.

Recomendaciones clave para no perder el beneficio

Los expertos recomiendan:

Revisar la historia laboral y verificar que todas las semanas estén registradas. Solicitar correcciones si se detectan inconsistencias. Realizar la doble asesoría con suficiente anticipación.

Tomar decisiones a tiempo puede marcar la diferencia entre pensionarse con 900 semanas o enfrentar los nuevos requisitos del sistema pensional colombiano en los próximos años.