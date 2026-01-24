Inicio
Colombia

Cumbre de izquierda en Bogotá: líderes se reúnen por crisis regional

Sáb, 24/01/2026 - 08:00
Con el lema 'Nuestra América', delegados de Europa y América discuten la soberanía regional en el Palacio San Carlos.
Líderes de la izquierda de América y Europa se darán cita este sábado y domingo en el Palacio San Carlos, sede de la Cancillería en Bogotá, en un encuentro de emergencia convocado por la Internacional Progresista. Bajo el lema 'Nuestra América', la reunión busca establecer una postura colectiva frente a lo que han denominado "amenazas contra la soberanía" por parte de Estados Unidos, en un contexto marcado por el reciente bombardeo a Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro, hechos que han sacudido el tablero geopolítico del continente.

¿Es este el nacimiento de un nuevo bloque de resistencia política? Según David Adler, co-coordinador de la organización, el encuentro responde a una escalada de "agresión imperial" bajo la Doctrina Monroe. Por ello, figuras de peso como el exalcalde de Nueva York, Bill de Blasio, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Francia, Clémence Guetté, y la senadora colombiana María José Pizarro, buscarán trazar una hoja de ruta táctica que culmine en una declaración conjunta como punto de partida de un proyecto político hemisférico.

La apertura estará liderada por la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, quien aprovechará el escenario para exponer las políticas nacionales sobre desarrollo agrario y lucha contra el narcotráfico. Durante los dos días de deliberaciones a puerta cerrada, los delegados —entre los que se encuentran ministros, diputados españoles y embajadores— analizarán la crisis actual y explorarán vías de cooperación estratégica para defender el principio de autodeterminación de los pueblos.

El evento no se limitará a los despachos oficiales; el sábado por la noche, el Teatro Colón abrirá sus puertas para un acto público donde se espera socializar este horizonte político con la ciudadanía. Con la participación de representantes de Brasil, Ecuador, Uruguay, Honduras y Cuba, Bogotá se posiciona este fin de semana como el escenario clave para definir el futuro de las relaciones diplomáticas y la solidaridad entre los movimientos progresistas de ambos lados del Atlántico.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
